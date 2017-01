El municipio no pudo negarle las autorizaciones locales por el amparo federal que ostentan.

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El polémico "American Circus" se ha instalado formalmente en la delegación de Puerto Aventuras promocionándose con boletos gratis mediante perifoneo en la zona. Son dos tigres, un león y cinco monos los que promueven en exhibición como "único circo con zoológico de México".

Según el delegado de Puerto Aventuras, la empresa está donando implementos de limpieza en especie a la delegación, además de haber pagado los permisos municipales correspondientes ante el Ayuntamiento de Solidaridad

Al respecto, Alberto Farfán Bravo, secretario general de la comuna, aseguró que no les pudieron negar las autorizaciones locales por el amparo federal que ostentan, mismo que afirmó si aplica para operar en el Estado de Quintana Roo, poniendo a salvo los derechos de montar su espectáculo, bajo el argumento de que existe desde antes que se promulgara nuestra ley y reglamento que lo prohíbe.

“Nosotros creemos en las leyes vigentes que ya no permiten estos espectáculos, pero también nuestro sistema legal permite la posibilidad de que personas morales o físicas que gozaban de ciertos derechos de manera previa a la legislación. Son casos excepcionales que definitivamente irán disminuyendo. Definitivamente el gobierno municipal, no promueve ni protege este tipo de espectáculos”, comentó el funcionario.

Aunque no especificó montos, señaló que los recursos cobrados por parte del municipio se destinan para la recuperación de los gastos que implican los diversos servicios que se generan con la operación de este negocio itinerante, explicando que se le dio una autorización por parte de Servicios Públicos, Protección Civil, además de la de Medio Ambiente, entre los principales.

“El circo viene de Mérida en donde ya se le hizo una inspección y se aseguraron animales por la Profepa en Yucatán. Aquí no pueden estar haciendo su show ni nada, de hecho de aquí tengo entendido que se regresan a la Ciudad de México, aunque no he confirmado”, aseguró una fuente al interior de la Procuraduría de Protección al Ambiente, en la delegación de Cancún.

Se manifiestan

Al respecto, grupos defensores de animales que han integrado el Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal (que tomó protesta el pasado 10 de enero), montaron una manifestación a las 20 horas de ayer, (mismo horario en el que está programada su primera función), mientras que vecinos de Puerto Aventuras acusaron la desaparición de perros en los alrededores del circo.

Durante los preparativos matutinos para la noche del estreno, empleados del espectáculo circense señalaron que el dueño del circo estaba en arreglando los últimos permisos.

Durante octubre del pasado 2016, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó de manera oficial el aseguramiento de manera precautoria, de siete ejemplares de vida silvestre al espectáculo ambulante “American Circus” en la ciudad de Mérida, Yucatán, por no acreditar su legal procedencia y por faltas al trato digno y respetuoso de los animales.