Ciudadanos no denuncian abusos en estacionamientos

CANCÚN, Q. Roo.- En lo que va del año la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sólo tiene una queja y una denuncia contra los estacionamientos pese a que estos no brindan ninguna seguridad y en días pasados incrementaron los costos de los mismos.

José Gamaliel Canto Cambranis, encargado del despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mencionó que en lo que va del año van seis estacionamientos que revisan y cumplen con el contrato de adhesión, además están calibrados para hacer el cobro exacto.

“Los estacionamientos tienen anunciado el costo de los mismos y términos y condiciones además de la Norma Oficial Mexicana 010 que tiene que ver con la calibración de las plumas de los centros comerciales”, mencionó.

En días pasados las empresas aumentaron el costo de la primera hora del estacionamiento para pasar de 10 a 13 pesos.

El operativo se activó a medidos de año y se revisaron ya seis estacionamientos, en ellos no se encontró anomalías en el tema del contrato de adhesión, siendo este uno de los requisitos para que cuenten con licencias de funcionamiento por parte del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Actualmente va una denuncia en un hotel ubicado en la zona hotelera de Cancún, donde el consumidor refirió que se cobraba sin tener la tarifa del consumidor y no tener contrato de adhesión; al hacer la visita se ratificó y fue multado por la dependencia federal; además de esto hubo una queja en el Kilómetro 8.5 pero se logró conciliar explicó Canto Cambranis.

Los estacionamientos de las plazas comerciales y tiendas de conveniencia se reportan casos de robos de autopartes o pertenencias dentro de los vehículos y los estacionamientos no se hacen responsables, además en el caso de Malecón Américas, este no acepta billetes de todas las denominaciones sólo de 20, 50 y 100 y cuando un cliente quiere pagar se le pide que cambie el boleto o no le dan acceso a la salida.