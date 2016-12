El personal no contaba con la capacitación para el manejo de extintores.

Redacción/SIPSE

ISLA MUJERES, Q. Roo.- Para el presidente municipal de Isla Mujeres, Juan Carrillo Soberanis, proteger y salvaguardar el bienestar de las familias isleñas y de los visitantes es una de las prioridades por la cual se trabaja día con día, así lo comentó el director de Protección Civil y Bomberos, el capitán Ulises Berman Graniel, al realizar la clausura de una gasolinera ubicada en la circunvalación aeropuerto, por no cumplir con las medidas básicas de seguridad establecidas para este tipo de comercio, representando un peligro para los ciudadanos.

Durante una inspección se detectó que el personal de la gasolinera no contaba con la capacitación para el manejo de extintores ni conocía el Plan Interno de Protección Civil, los tanques no estaban marcados de acuerdo con el código de colores según la norma, no se encontró la bitácora de explosividad y de paros de emergencia, asimismo se encontraron anomalías es sus conexiones eléctricas por lo cual se procedió a llevar a cabo la debida suspensión del establecimiento hasta regularizar su operatividad con base a los reglamentos de seguridad necesarios, se informó en un comunicado.

Estas acciones, apuntó, se realizan con la finalidad de prevenir accidentes y, sobre todo, resguardar el bienestar de los vecinos que habitan en esa área, los cuales se encontraban expuestos a graves peligros al contar con un establecimiento de este tipo trabajando de manera irregular.