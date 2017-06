Clínica del ISSSTE, rebasada en capacidad de atención (video)

Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Cancún, con 80 mil afiliados, está rebasada en capacidad de atención, reconoció su director José Joaquín Calderón Martínez, y una opción para ampliarse serían las instalaciones del antiguo Hospital General como área de internamiento, pero la propuesta no es bien vista por empleados del área médica y derechohabientes, quienes se manifestaron ayer contra el traslado.

El posible traslado de áreas de la clínica del Issste en Cancún, al edificio donde funcionaba el Hospital General en la Supermanzana 65, causó molestia entre el personal médico, administrativo y derechohabientes, derivando en una manifestación la mañana de ayer martes.

Médicos, enfermeras, personal administrativo y derechohabientes expusieron la inseguridad existente en la zona a donde pretenden trasladarlos, además de ser inundable.

“Es ilógico llevarnos allá, a un edificio con más de 40 años de antigüedad, es mejor ampliar lo que se tiene, hay espacio aquí, este lugar es más nuevo” argumentó uno de los manifestantes.

Suemy Soberanis Baqueiro, enfermera del Issste, denunció el engaño hecho por las autoridades, cuando les hablaron de una remodelación y solo pintaron la fachada.

“Hace tres años nos dijeron que habría ampliación y solo fue remodelación; nosotros no somos pordioseros, Cancún aporta mucho dinero al país; ¿en dónde está el Presidente para que nos dé un hospital digno y nuevo? Tenemos derecho a cosas nuevas no usadas, los servicios en donde estaba el Hospital General ya no sirven”.

La maestra Guadalupe Maldonado, derechohabiente de los servicios médicos, vio como mejor opción ocupar el amplio espacio existente para expandir la clínica, en lugar de mandarlos a un lugar en donde, cada vez que llueve, los bomberos deben sacar el agua anegada en la zona de urgencias.

Todos los manifestantes reconocieron la falta de comunicación con el doctor José Joaquín Calderón Martínez, director de la clínica, para tener información oficial sobre el supuesto traslado.

El director Calderón Martínez minimizó la manifestación y la relacionó con las próximas elecciones sindicales, además de lamentar que personal en horario laboral haya dejado sus obligaciones para ir a quejarse.

“Una de las planillas está usando el tema, que es solo un proyecto, como bandera política previo a las elecciones sindicales”.

Clínica atraviesa por serias carencias

La clínica del Issste tiene un registro promedio de 80 mil derechohabientes, necesitados de todas las atenciones médicas, entre ellas hospitalizarse o diálisis.

La falta de espacio y la alta demanda de servicios, obliga al personal médico a destinar algunas de las 20 camas del área de hospitalización a las personas que acuden a dializarse.

El doctor Calderón Martínez, director de la clínica, reconoció que la capacidad del lugar está rebasada.

“El número de derechohabientes en relación a la infraestructura que tenemos es mucho mayor, esta clínica ya cumplió su cometido en capacidad”.

Crecer ya es necesario para brindar atención de calidad a los pacientes, reconoció.

El incremento en la necesidad del servicio se agudizó este año, cuando el precio del dólar subió y afectó el bolsillo de los derechohabientes que optaban por atenderse con médicos particulares y se vieron en la necesidad de recurrir al Issste.

La capacidad en el área de hospitalización está rebasada, pues solo tiene 20 camas.

Por la falta de espacio y costos, la dirección de la clínica consideró viable solicitar las instalaciones que ocupaba el Hospital General para ocuparlas como área de internamiento.

“Para que la Secretaría de Salud dé recursos para operar hospitales, las áreas deben estar certificadas y en este caso la unidad de neonatología, los quirófanos y el área médica, tienen muchas ventajas esas instalaciones por eso pensé en ese proyecto”.

Hasta el momento el proyecto de traslado no ha sido presentado de manera oficial al gobierno del estado.

