COZUMEL, Q. Roo.- Ejidatarios de El Cedral, poblado ubicado a 18 kilómetros al sur de Cozumel, afinan ya los detalles para aplicar un cobro de por lo menos dos dólares a cada turista que pretenda ingresar a los terrenos de este ejido.

Gabriel Hernán Yam Chan, presidente del los comuneros, confirmó que se diseña un plan para aplicar los cobros, debido a que por décadas terceros se han beneficiado con las visitas a este lugar, sin que al ejido se le retribuya; agregó que los recursos que se comiencen a obtener, servirán para mejorar la infraestructura del lugar como la habilitación de una ciclovía y un sistema de vigilancia para evitar robos.

Sin embargo, el líder comunero puntualizó que los cobros aún no se aplican y que esto sólo sucederá hasta que se haya planteado el proyecto ante los involucrados en la actividad turística del lugar.

Importante poblado

Desde noviembre de 2016, Gabriel Yam dejó entrever la posibilidad de cobrar la entrada a este poblado establecido en terrenos de lo que antes fuera un asentamiento maya.

Sus restos están hoy bajo la maleza y las construcciones de viviendas que pertenecen a 124 ejidatarios.

El poblado es también sede de las festividades más importantes de la ciudad, ligado a su historia y de origen religioso iniciada por Casimiro Cárdenas, quien llegó a la isla en el año de 1848 huyendo de la guerra de Castas y cuyos descendientes mantienen la tradición a casi 169 años, que tiene lugar en mayo..

Aunque el ejidatario indicó que empresarios, tour operadoras, taxistas, hoteles y una buena parte de quienes se benefician de la actividad turística de El Cedral, incluyendo el Ayuntamiento; no han aportado nada a los parceleros. "Esto tiene que cambiar", subrayó.

Sin embargo, no habló de montos ni de cuándo se van a hacer efectivos debido a que esto no se ha determinado, pero no negó que se intente cobrar dos dólares a quienes lleguen hasta ese lugar, con dos edificios ubicados frente a plaza en la que se celebra el Día de la Santa Cruz cada 3 de mayo.

Pretenden más cobros

Un recorrido por entre los comerciantes que ocupan por lo menos 20 locales en las inmediaciones, sacó a la luz que el ejido pretende cobrarles una renta anual de 20 mil pesos, más mil mensuales para que puedan seguir operando.

Yah Cham citó el artículo 10 de la Ley Agraria que les permite llevar a cabo este tipo de acciones para velar por la economía de los ejidatarios, que recalcó, acordaron esto en una asamblea. Puso como ejemplo los cobros que se hacen para entrar a paradores como "Punta Sur" y "Chankanaab".

Para llegar a este lugar es necesario recorrer desde el centro de la ciudad cuatro kilómetros, 15.7 sobre la carretera costera sur y otros 2.5 del camino de acceso.

Casi a la mitad de esta última vía se construyó una caseta y se ha instalado dos "plumas" de metal donde se cobrará dicha cuota de acceso que incluirá locales, nacionales y extranjeros.