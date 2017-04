La Cojudeq olvida a los deportistas con discapacidad

Miguel Maldonado/SIPSE

CJETUMAL, Q. Roo.- La Comisión para la Juventud y el Deporte en Quintana Roo (Cojudeq), mantiene hundido en el olvido al deporte adaptado y este fin de semana se dio otra prueba de ello al dejar sin comer a cerca de 10 atletas que se concentran para las Paraolimpiadas 2017.

Carlos Cimé, presidente del Club Pioneros de Chetumal, equipo que representa a nuestro estado en competencias de Básquetbol en silla de ruedas, explicó que desde hace varias semanas se solicitó el apoyo a la Cojudeq para cumplir con la alimentación de una decena de deportistas de esta disciplina, provenientes de Cancún y de esta ciudad capital, pues aprovecharían el periodo vacacional para concentrarse y entrenar por una semana.

“A pesar de que hicimos la solicitud por escrito desde varios días antes, a la mera hora nos dijeron en la Cojudeq que no podían ayudarnos con la comida porque era puente y no había personal, por lo que tuvimos que pedir ayuda por medio de Facebook y algunas personas le dieron de comer a los atletas”, dijo el entrevistado.

"Tienen completa preferencia por los deportistas convencionales."

La dependencia, por medio de su departamento de prensa descartó que el apoyo le haya sido negado al equipo, aunque se reconoció que se complicó la situación debido al periodo de asueto, pues no había personal laborando en la cocina del Centro Estatal de Alto Rendimiento Deportivo (Cedar).

No obstante, esta no es la primera ocasión en la que se da muestra del desinterés de Antonio López Pinzón por los deportistas discapacitados, pues hace apenas algunas semanas estos mismos atletas dieron a conocer el incumplimiento del funcionario en cuanto a la promesa que les hiciera en cuanto a dotarles de un medio de transporte, un espacio para entrenar y la dotación de una docena de sillas de ruedas.

El desprecio ya ha causado molestia entre los integrantes de este equipo, denuncian que en la Comisión para la Juventud y el Deporte en Quintana Roo tienen completa preferencia por los deportistas convencionales.

“A los niños que vienen de Cancún no se les apoya absolutamente con nada, varios de ellos no tienen dinero ni para su pasaje, e incluso algunos tuvieron que ser ayudados por empresarios que les pagaron su boleto para venir aquí, mientras que otro niño de José María Morelos no pudo asistir porque de plano sus papás no tuvieron para su boleto de camión”, reveló Carlos Cimé.