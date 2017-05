Colectan medicamentos caducos para prevenir contagios

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo.- El próximo jueves se realizará por primera vez el evento denominado Medicatón, el cual tiene como objetivo recaudar medicamentos caducos y desechos hospitalarios para que la Cofepris le dé una correcta gestión ambiental.

De esta manera se prevendrían posible contaminación en el ambiente y contagios de enfermedades entre la población, informó Julio Mendoza Álvarez, coordinador zona centro de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Este evento se llevará a cabo en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente.

El Medicatón se realizará en la plaza 28 de Julio en el horario de las 9 horas a las 13:30.

“Lo que queremos es prevenir para que estos medicamentos no lleguen a los basureros públicos para que la gente que trabaja allí no se vaya a pinchar con una aguja usada o bien no vayan a querer usar estos medicamentos caducos”, explicó Mendoza Vásquez.

Informó de casos que han sucedido en otras partes de la República Mexicana, donde medicamentos caducos han caído en manos de personas, quienes a su vez han vuelto a negociar con ellos, poniendo en riesgo la salud de la población.

Dicho acopio va dirigido principalmente a los profesionales de la medicina, sin embargo el resto de la población también puede ir a dejar estos productos, pues la recaudación será totalmente gratuita.

“El acopio será gratuito y quienes lleven sus medicamentos se les dará un comprobante, después esos medicamentos se llevarán a la ciudad de Cancún donde se les dará una gestión correcta con una empresa establecida allí”, agregó el funcionario.

Recalcó que no hay antecedente de alguna intoxicación en personas por consumo de medicamentos caducos, por lo que esta tarea a realizarse es mayormente preventiva.

Sin registros de un evento similar en el municipio, Mendoza Álvarez, adelantó que pretenden recaudar un mínimo de 10 kilógramos de productos.

“La idea es que este evento se haga dos veces al año… invitamos a que participe la gente, pues es una tarea importante a realizar por el bien de la salud pública”, dijo.