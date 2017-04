Colocan lonas informativas para proteger a la laguna

Javier Ortiz / SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Representantes de asociaciones civiles de Bacalar, colocaron diversos señalamientos y lonas en los puntos más concurridos de la ciudad, con una serie de recomendaciones para evitar contaminación de la laguna.

Gabriela Ovalle Ibarra, presidenta de la AC “Línea Verde Punto Azul”, señaló que colocaron tres lonas en el primer cuadro de la ciudad, Canal de los Piratas y balneario “Ecológico”.

Dijo que los avisos son elaborados con recursos propios, como parte de una agresiva campaña de concienciación que emprendieron varias asociaciones que consideró la distribución de volantes en hoteles, restaurantes y centros recreativos.

“Estas entrando a un santuario ecológico, un ecosistema único en la tierra y esencial para la salud de todo el planeta. Aquí viven los estromatolitos, los seres más antiguos del planeta, que junto con el manglar, limpian y purifican el aire que respiras”, informan las lonas distribuidas en la ciudad.

En los carteles piden que los bañistas no orinen en la laguna, bajar la velocidad de las embarcaciones en la orilla, no extraer flora y fauna de la laguna como son los casos de los caracoles chivita, evitar generar basura, no tocar ni pararse encima de los estromatolitos y no usar bloqueador solar.

Omar Eliu Koyoc Pech, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo (Canaco) delegación Bacalar, consideró indispensable la participación ciudadana para evitar que la laguna se continúe contaminando.

“Estudios realizados por especialistas nos demuestran que debemos actuar de manera inmediata para frenar en lo posible la contaminación que se genera diariamente en el cuerpo lagunar antes que se convierta en un charco de aguas puercas”.

Dijo que por este motivo se han unido más de cinco asociaciones civiles y representantes empresariales de la ciudad de Bacalar, para aportar recursos de ideas que permitan convencer a la ciudadanía que son protagonistas importantes para lograr este propósito.