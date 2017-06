Talento o contactos

Trascender en el mundo de la música no es cosa fácil. Hace poco leí que Tye Trujillo, de 12 años, que es nada más y nada menos que el hijo del bajista de Metallica Robert Trujillo, está de gira por Sudamérica con la banda Korn, reemplazando al bajista original del grupo Reginald "Fieldy" Arvizu. El chico de 12 años ya hizo su debut en Colombia y no lo hizo nada mal. Ante esta situación me surgió la duda, ¿era Tye la mejor opción para reemplazar a Fieldy o solo porque es hijo se quien es obtuvo la oportunidad de salir de gira con una banda reconocida?

La respuesta puede ser muy obvia para algunos e incluso injusta, pero también puede ser sorprendente que un chico de 12 años llene los zapatos de un músico consagrado.

Alrededor del mundo hay chicos de la misma edad o incluso más grandes que tienen la capacidad y el talento para poder salir de gira con Korn y con cualquier banda ya sea en el bajo, la guitarra o la batería, pero que la oportunidad nunca le llega y tiene que guardar su talento en el armario o de plano terminar tocando en algún bar y nunca trascender. Los que tengan un poco más de suerte alcanzarán a “huesear” con algún artista famoso y su proyecto individual lo dejará de lado.

Es aquí en donde entra la cuestión, ¿los contactos pesan más que el talento?; ¿tienes que ser pariente o amigo del amigo para llegar a ser alguien en la música? Por desgracia muchas veces así es, pero ya está en cada músico que luche día con día para conseguir lo que quiere, lo que anhela, cada uno músico debe de construir su propio destino y luchar por obtener esos contactos que otros ya los tienen por herencia o por ser lindo y ni siquiera saber tocar una escala.

Este mundo es de los astutos, bien por Tye Trujillo, pero esa oportunidad ojala y la reciban chicos que también derrochan talento, no hay más que meterse a las redes sociales y ver cuántos chicos valiosos hay hoy en día.

Estimados lectores nos leemos la próxima semana.

Saludos y mucho rock.