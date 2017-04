Profeco 'perdona' anomalías en la zona turística

Octavio Martínez/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en un operativo realizado ayer en la zona turística colocó cerca de 30 preciadores debido a que los comercios no contaban con precios a la vista, además notificó a establecimientos a vender sus productos en pesos y no en dólares, pese a eso no realizó suspensiones.

Marisol Huitrón Rangel, subdelegada de la Profeco, informó que se realizaron verificaciones en bares, restaurantes, estacionamientos, tiempos compartidos, estaciones de autobuses y puestos de venta de frutas. La supervisión que tiene que ver con el operativo de Semana Santa 2017.

Argumentó que no se realizaron suspensiones debido a que no hubo órdenes de verificación, sino simplemente fue una supervisión general.

“En el marco nacional del operativo de vigilancia Semana Santa 2017, el día lunes arrancamos de manera oficial el operativo, ese día atendimos a una tienda departamental el cual salió de manera correcta, hicimos también una arrendadora de autos y el día de ayer (martes) estuvimos en Tulum poniendo precios a la vista en toda la zona turística”, explicó Huitrón Rangel.

Comentó que en esta jornada de verificaciones se han realizado cerca de 50 calibraciones a básculas, asimismo se han recibido quejas en las oficinas centrales de la subdelegación.

“Verificamos que en las terminales de autobuses tengan su decálogo de derechos del consumidor para que los conozcan, la cual debe de estar en un lugar visible”, informó.

Supensiones en negocios

Recalcó que en esta semana no han realizado suspensiones en negocios relacionados con el giro turístico, sin embargo se han hecho observaciones. La dependencia estableció un módulo de atención a los consumidores que está en la terminal de autobuses de la Quinta Avenida con Juárez.

“Vamos a estar atendiendo consumidores a través del teléfono 8031261, para mañana (hoy) vamos a estar en Cozumel y el día sábado en Tulum, todos los días tenemos un itinerario en específico”, dijo la funcionaria.