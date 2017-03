Octavio Martínez/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Hasta el momento no se ha detectado cierre masivos de comercios pese a los actos violentos que se han vivido en los últimos meses en el destino, sin embargo el sector empresarial sigue demandando mayor cobertura en seguridad.

María Elena Mata Pineda, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial en la Riviera Maya, comentó que el fin de mes planteará un informe que plasme las necesidades de los empresarios ante la Secretaría de Seguridad Pública.

Mencionó que el destino sigue siendo atractivo para la inversión, de acuerdo con las noticias que se manejan en el interior de la cámara empresarial.

“Seguimos trabajando pese a que muchas veces ya no salimos con la misma tranquilidad de antes, los que tenemos negocios no podemos cerrar (…) siento que no podemos hablar de cierres porque no lo ha habido y eso se ve en los tramites que a diario se hacen para pedir licencias municipales y estatales”, expuso Mata Pineda.

Abundó que en el seguimiento de las reuniones con las autoridades, el próximo 31 de marzo sostendrán un encuentro con el secretario de Seguridad Pública Estatal, Rodolfo del Ángel Campos a quien expondrán necesidades colectivas del sector empresarial playense.

“No hemos visto aún un cambio significativo porque en la ciudad aún hay robos. Sabemos que nuestras autoridades están trabajando, nos lo han comentado, pero en la realidad no lo vemos. Todos los días sabemos que hay robos, que hubo algún muerto, de que sucedió algo y no podemos pensar que la ciudad esté tranquila. Las autoridades están haciendo su trabajo pero creo que aún no lo es suficiente grande”, sostuvo María Elena Mata.

Inmobiliarias en la ciudad

Agregó que se sabe nuevos proyectos de carácter inmobiliarios en la ciudad, las cuales son bien recibidos en el gremio y es una muestra que habrá evoluciones de carácter comercial en el destino.

“Hay nueva inversión y considero que si están cumpliendo con la normatividad del municipio serán muy atractivos sus inversiones”, dijo acerca de la remodelación de la calle 12.