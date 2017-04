Cancún, lugar inseguro: habitantes

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Cancún ya es considerado como un lugar inseguro al menos por el 76.5% de la población mayor de edad que pone a la entidad en números rojos, ya que además sólo dos de cada 10 habitantes confían en la efectividad del gobierno para resolver los problemas.

Los sitios en donde menos seguros se sienten son en los cajeros automáticos, seguido de los bancos, en los que recientemente se han registrado asaltos a mano armada e incluso despojados de fuertes cantidades de dinero; en transporte público y las calles en las que viven, de acuerdo con los resultados de la encuesta de Seguridad Pública Urbana con cifras a marzo de 2017 que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Desde el inicio del año en Cancún, se ha desatado la violencia con balaceras, ataques a elementos de Seguridad Pública, bares, restaurantes y robos, así como homicidios, lo que llevó a que la percepción de inseguridad creciera 3% en tres meses.

Quintana Roo incluso se ubica por arriba de la media nacional que es de 72% y en la península, Cancún es el más inseguro, pues en Mérida sólo 30% tiene percepción de inseguridad y Campeche alcanzó 55%.

La encuesta del Inegi realizada en 52 ciudades de interés, destaca el cambio de hábitos que han sufrido por temor a ser víctimas del delito, así como el desempeño de las policías en los tres órdenes de gobierno.

Entre los hábitos están que al salir ya no se usen objetos de valor, caminar de noche en alrededores de la vivienda, visitar amigos o parientes y ya no dejar que menores salgan de la casa, esto ante la desconfianza de las autoridades, quienes no han realizado las acciones para mejorar la seguridad.

Ante los hechos de violencia y la ineficiencia del gobierno para regresar la tranquilidad en meses pasados, la iniciativa privada pidió al gobernador, Carlos Joaquín González, hacer cambios en el gabinete; además de que miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), mediante una encuesta aceptaron ser víctimas de la violencia y extorsiones.