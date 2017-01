Mauricio Conde/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La secretaria estatal de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, adelantó en exclusiva para Novedades de Quintana Roo un resumen de la apretada agenda de trabajo que sostendrá en la trigésima séptima edición anual de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), a celebrarse en Madrid, España, a partir del próximo 18 de enero, donde llegarán a fundamentales acuerdos con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai.

Al adelantar que la comitiva encabezada por el gobernador Carlos Joaquín González, parte al viejo continente el próximo sábado, sostuvo que “ya tenemos una agenda muy compleja. La primer parte de la agenda es que tenemos una reunión con el secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Es una agenda muy larga”.

También te puede interesar: Promoverán sol, playa y cultura en Japón

Ahí, explicó, vamos a resolver básicamente cinco grandes temas con sus aristas. El primero es el tema de la unificación estadística; el subirnos a la estrategia de estadística de la Organización Mundial del Turismo y de los observatorios de información y datos.

“Esa es una primera necesidad que tenemos que organizar. La segunda cosa se llaman ‘destinos inteligentes, ya se hizo un ejercicio previo en Cozumel, pero necesitamos subirnos a la propuesta completa de destinos inteligentes que se llaman ‘Smarth destinations’, y uno de los temas de los destinos inteligentes es el tema de la conectividad wifi libre para que puedan funcionar algunas app’s, algunas aplicaciones electrónicas y facilitar a que los turistas conozcan y se mejore su movilidad en las regiones”, dijo.

Marisol Vanegas agregó que otro de los grandes temas es que queremos traer a Quintana Roo una think tank , que es una oficina donde se producen pensamientos, donde se mejora la discusión sobre turismo.

Llevamos también, citó la titular de Turismo, una invitación para que el secretario general de la Organización Mundial de Turismo nos acompañe a al próximo Summit de Turismo Sustentable, que son los primeros días de mayo, que se va a realizar en Quintana Roo. La organización que lo está avalando es Sustentour, pero cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo federal como del CPTM y Sedetur.

Aclaró que otro tema fundamental que van a tratar con la OMT es la presencia de la entidad en el Caribe. “Quintana Roo ha perdido presencia o no ha tenido presencia en las organizaciones turísticas de la región del Caribe”, argumentó.

“Alguna presencia tiene México, pero no en realidad Quintana Roo, que forma parte del Caribe como concepto y como región en términos turísticos, de hecho nuestra gran competencia es el Caribe, pero no tenemos silla en las asociaciones llámese Caricom o llámese lo que sea y es algo que vamos a tratar de negociar con la OMT para mejorar nuestra presencia en el Caribe, porque tenemos los mismos problemas como es el sargazo y la erosión del litoral, el abuso de los litorales, como es el asunto de la circulación de cruceros y muchos otros que parecieran no ser problemas turísticos pero son de la región, que en definitiva afectan al turismo”, sostuvo.

Importante reunión

Por eso, indicó, la reunión con la OMT es muy importante, y nos reuniremos con algunas organizaciones, la más importante es Sequitur, es una empresa con la cual tenemos el programa de Cozumel, que hay que darle continuidad.

Tenemos otras reuniones con algunos proveedores, prosiguió, que aprovechando la presencia tenemos que empezar a negociar las deudas que se contrajeron los años anteriores y que de alguna manera han sido muy pacientes en esperar que nos organicemos en otras reuniones, por ejemplo, tenemos una reunión muy importante con una línea aérea, con una mayorista que opera una línea aérea en el Caribe y quiere incluirnos en la estrategia.

“Tenemos una mayorista muy grande en España que quiere incluirnos e incluir completo el tema Mundo Maya, pues reactivamos este asunto para poder llevar contenidos concretos para que nos consideren. Ellos empezarían a operar a partir de la inauguración y que pongamos en marcha la zona arqueológica de Xcabal, es uno de los grupos con los cuales queremos contar para que empiecen a considerar la zona como parte de los circuitos turísticos de Quintana Roo”, finalizó.