Comunidad científica del estado, en crisis

Ángel Castilla / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El presupuesto de tres millones de pesos anuales que solicitaron investigadores para la operación de la Red Temática de Código de Barras de la Vida sufrió un recorte de 50% a pesar que México se encuentra en el Top-5 de aproximadamente 50 naciones.

Manuel Elías Gutiérrez, investigador de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) Chetumal, dijo que la reducción del presupuesto demuestra la insensibilidad del gobierno federal para invertir en ciencia y tecnología.

El Código de Barras de la Vida es una herramienta molecular que permite obtener secuencias estandarizadas de genes del ADN, la identificación rápida y precisa de cualquier especie y el descubrimiento de nuevos géneros.

“Como país nos colocamos en una posición privilegiada a nivel mundial, pero aún se necesita invertir en ciencia, situación que no ocurre en este sexenio, tal vez por las limitaciones propias del presupuesto federal o falta de interés, este año, la comunidad científica está en una verdadera crisis”.

Señaló que la situación ha emergido desde el año pasado y no saben qué se pueda hacer, han manifestado la inconformidad en foros y muchos de los estudiantes que han ingresado de postgrados de calidad están en el riesgo de dejar los estudios por falta de becas, al gobierno de México no le interesa la ciencia y desde hace muchos años se mantiene insensible a este tipo de situaciones.

Elías Gutiérrez indicó que el mercado de doctorado no está saturado, pero se requiere de inversión científica, el gobierno quiere el llamado desarrollo e innovación, pero no se pueden generar si no existe la ciencia, y sólo puede ser una ya sea buena o mala, no existe básica ni aplicada, y la mayoría de los científicos están de acuerdo.

“Algunas investigaciones científicas tienen aplicaciones inmediatas, pero otras no, y todas deben de ser apoyadas por igual”, expuso.

En Quintana Roo, existen 150 investigadores, aproximadamente nueve por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de la media nacional que es de 50 científicos por cada 100 mil habitantes.

El padrón del Sistema Nacional Investigadores en México es de aproximadamente 27 mil 191 científicos, 55 investigadores por cada 100 mil habitantes para un país de 120 millones de persona.