FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- La modernización de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE) genera descontento entre la población carrilloportense, quienes desconocen el funcionamiento de las máquinas y no hay quien los oriente para hacer tal acción.

Hervino Pech Chi habitante de la comunidad de X-Pichil dio a conocer que en lo que va del año 2017 les han cambiado la forma de pago, ahora les exigen acudir a la cabecera municipal y depositar su dinero en la máquina que desconoce su funcionamiento, pero además les genera costos extras.

“Antes nos llevaban los recibos y ahí mismo lo podíamos pagar, ahora no, nos dicen que debemos venir aquí en la ciudad para hacerlo, y eso genero problemas en un principio, pues no pagábamos. Ahora que ya sabemos que hay que venir, no hay nadie que nos atienda, todo lo debemos hacer en esa máquina que no sabemos cómo funciona y tampoco hay alguien que nos oriente”, expresó sexagenario

Agregó que muchos de los habitantes de su comunidad, “somos ancianos”, no saben leer, ni escribir y el pago en cajeros eléctricos les impide cumplir con sus pagos.

“No, nos negamos a pagar nada, pero deben ser consientes y poner a alguien que nos ayude, nos asesore”.

Por su parte Emiliano Alamilla Mis, proveniente de la comunidad de Chunhuas expresó, “me enoja el hecho de venir desde mi poblado sólo para pagar mi corriente y peor aun, cuando sólo una máquina se encuentra en funcionamiento y la cola está larguísima. No hay ninguna ventanilla para poder pagar de manera directa y que sirva de ayuda para aquellas personas que no saben utilizar el cajero”, aseveró.

Personal capacitado

Recalcó de que debe haber un personal capacitado orientando a los usuarios en los días que se encuentra operando las instalaciones, para apoyar a los que desconocen su manejo y de igual forma activar las dos máquinas con las que cuenta, debido a que solamente una se encuentra en función.

Mario Didier Aguilar Ramírez, secretario general Sindicato de Taxistas General Francisco May en Felipe Carrillo Puerto informó que la tarifa más económica en el transporte colectivo es de 25 pesos el pasaje hacia las comunidades de Señor, Chunhuas X-hazil Sur, las más cercanas, mientras que las comunidades más retiradas como Tepich el costo por pasaje es de 60 pesos.