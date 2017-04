Las combis causan problemas en Cancún (video)

Verónica Fajardo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El exceso de placas otorgadas a Transportes Terrestres Estatales (TTE) en 2015 golpeó la movilidad de Cancún, así como a las concesiones que ya circulaban en el municipio y ante este hecho se cuestionan la legalidad de éstas, señaló uno de los concesionarios de transporte público, Autocar, Santiago Carrillo Sánchez.

El séptimo regidor, Melitón Ortega García, resaltó que el presidente municipal y el Cabildo deben meter orden a estas unidades porque son un problema para la ciudad y la población, además de que no hay autoridad que los regule.

El empresario Santiago Carrillo resaltó que los problemas de movilidad se dieron desde 2015 porque de acuerdo con el Reglamento de Tránsito y de Desarrollo Urbano del municipio de Benito Juárez, sobre la avenida López Portillo deben circular máximo 90 vehículos de transporte público, y actualmente existen 400 vehículos a lo que dijo “está asustado” por esta sobrecarga de camionetas.

Ante esta situación explicó que ya pidieron al organismo de Transparencia la información sobre la legalidad de mil 39 placas a Transportes Terrestres Estatales (TTE), porque estas concesiones se debieron haber entregado a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) lo que ha provocado un problema de movilidad en Cancún.

Ortega García dijo que la circulación de estas unidades de TTE ya provoca un problema delicado, el cual se debe resolver de fondo, porque estas camionetas realizaron su incremento y nadie las sancionó, esta alza al pasaje afecta a la ciudadanía porque no va a la par con los salarios de la gente.

Así también comentó que aunque las concesiones que tenga TTE sean estatales a través de Sintra, el gobierno municipal debe meterlos en orden porque ya saturan las vialidades, los demás concesionarios respetan la ley y están en la espera de que se les autorice el incremento.

Comentó que estas camionetas de transporte público entraron en la administración de Paul Carrillo de Cáceres y Roberto Borge Angulo, dijo desconocer quien autorizó el exceso de placas y no se debe minimizar este problema que abarca uno urbano y severo porque las unidades de TTE no entienden y saturan de gente, no capacitan a su personal, ni le dan un buen servicio; resaltó que “no pueden meterse a la casa de Cancún sólo porque son concesiones estatales”.

