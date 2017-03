Agencia

CANCÚN, Q. Roo.- KC and The Sunshine Band y Al McKay’s Earth Wind & Fire Experience, dos de las bandas más progresivas de los 70, así como Bonnie Tyler, integran la cartelera de conciertos para la primavera en el Arena Moon Palace, informaron directivos del consorcio hotelero, informa la agencia Notimex.

“Se trata de grandiosas adiciones a nuestro programa de entretenimiento este 2017, que incluye la actuación de la banda de rock Cheap Trick”, mencionó Gibrán Chapur, vicepresidente ejecutivo de Palace Resorts.

En conferencia de prensa, explicó que KC and The Sunshine Band, acompañados de los fabulosos exponentes del funk americano Al McKay’s Earth Wind & Fire Experience, se presentarán en un concierto doble el 21 y 22 de abril, mientras que Bonnie Tyler, conocida como la “Primera dama del rock" e intérprete de "Total Eclipse of the Heart", lo hará el 10 de mayo.

Sostuvo que con ese tipo de conciertos aumenta la experiencia del huésped con entretenimiento estelar, pues se trata de agrupaciones con más de 100 millones de discos vendidos y múltiples reconocimientos, como nueve nominaciones y el galardón de tres premios Grammy, así como un American Music Award.

Ambos conciertos tendrán como sede el Moon Palace Arena de esta ciudad, un centro de convenciones con más de 13 mil metros cuadrados.