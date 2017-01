A. García/ S. Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Tras lamentarse por lo sucedido en Playa del Carmen, en donde cinco personas perdieron la vida y 15 resultaron heridas, luego del ataque perpetrado, representantes del sector turístico exigieron que las autoridades tomen cartas en el asunto en materia de seguridad, pues una vez más quedó demostrado que están rebasadas.

La seguridad debe de ser de principal importancia en la agenda nacional, este tipo de acontecimientos, no sólo pone en riesgo la seguridad de los mexicanos, sino también de los visitantes y con ello el riesgo de perder la derrama economía que deja el turismo, manifestó, Ricardo Muleiro López, presidentes de Asociados Náuticos de Quintana Roo.

“Hace poco sucedió un hecho similar en la zona hotelera de Cancún, ahora le tocó a Playa del Carmen, en un punto de mucha afluencia turística y esto no se debe de volver a dar, es una muestra más de que están rebasadas las autoridades en materia de crimen organizado”, declaró.

Se necesitan políticas claras sobre los ejes centrales de la economía del estado, que son turismo y seguridad; ya pasaron los primeros 100 días de gobierno y no han dado respuestas, indicó Miriam Cortes Franco, presidenta ejecutiva de la Asociación de Clubes Vacacionales en Quintana roo (Acluvaq).

“No hay manejo de crisis o no la conocemos, esto es trabajo conjunto de seguridad y turismo en nuestro caso, pero no hay una línea clara en estos dos rubros, sin trabajo conjunto, en un despliegue estratégico, olvidan que en este estado el turismo es estratégico y toral en la economía”, señaló.

La realidad es que esto afecta, y afecta mucho, porque cada vez son más frecuentes los ilícitos, más sanguinarios, a plena luz del día y en zonas con afluencia turística, declaró Abelardo Vara Rivera, empresario hotelero.

“La delincuencia ya encontró la manera de ganar dinero fácil y rápido, ya decidió que matar, extorsionar, amenazar, golpear, etcétera, da dinero y nada les va a suceder y si los atrapan hay muchos planes para quedar en libertad y volver a lo mismo; saben que lo más probable es que no los capturen y si sucede, por fallas legales o por decisión de algunos funcionarios nada les pasa”, manifestó.

Se cumplen los pronósticos

Los pronósticos se están cumpliendo, ya que con anterioridad se había dicho que cada vez casos más graves y de alto impacto se presentaría en la entidad, y esto se debe a que las autoridades no están trabajando en el tema de seguridad y mientras no se implemente rápido el sistema de justicia oral y el código de procedimientos penales esto seguirá, mencionó Hernán Cordero Galindo, empresario en la entidad.

“La nueva administración recibió un caos de estado, pero esto no es pretexto para que no se hagan los trabajos para mejorar la seguridad pública y nosotros ya hemos planteado opciones que no han querido tomar”, mencionó.

El poner soldados o aumentar seguridad en la zona en la que ocurrieron los hechos no es solución, sino que es necesario instalar la mesa de seguridad y justicia con la participación de la ciudadanía, de esa manera hacer todo más transparente y entonces sí erradicar la impunidad de la corrupción que permitirá tener un estado más seguro.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lamenta lo sucedido y ante estos hechos fatales y ahora el gobierno tiene que hacer las investigaciones pertinentes para capturar a los culpables y ahora hay que trabajar en dar una imagen turística buena, explicó Eloy Peniche Ruiz, presidente de la cámara en Cancún.