Conflicto entre taxistas perjudica a enfermos

Javier Ortiz / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Discapacitados se encuentran limitados a trasladarse a Chetumal a recibir su diálisis por conflicto entre taxistas de Bacalar y la capital. Los de Chetumal no los levantan y de Bacalar les cobran 300 pesos por flete.

Gaudencio Alvarado García, vecino de la comunidad quien requiere este tratamiento cada tercer día, es uno de los que padecen por el conflicto entre ruleteros. Supone que tener que cargar a los enfermos y sus sillas de rueda es lo que evita que les presten el servicio.

Taxistas de Bacalar impiden que los del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa) levanten pasaje y viceversa, lo que ha ocasionado serios enfrentamientos entre ambos bandos.

Armando Chí, cuenta con una unidad del Suchaa, tiene su domicilio en la colonia Luis Donaldo Colosio y todos los días recorre la avenida Libramiento para trasladar a su hija a la capital donde estudia.

Son varias las ocasiones en que lo “cierran” taxis y patrullas de vigilancia del sindicato “Roberto Borge”, pero no son a los únicos que transporta, pues lleva cada tercer día a su vecino Gaudencio para su tratamiento de diálisis al hospital general.

Para ello, tiene que cargar al enfermo y la silla de ruedas para colocarlos dentro de la unidad y llegar al hospital y hace lo mismo para bajarlo. En ocasiones lo espera por prolongadas horas y lo trae de regreso. Sin embargo, no es el único caso. Hay tres pacientes más que requieren su servicio.

“Cuando se trata de ellos no les cobro pasaje, sólo que me apoyen con la gasolina, porque me da pena ver que ninguna unidad los levanta”, dijo. De acuerdo con Tania N., hija del conductor del taxi de Chetumal, una ocasión sufrió un accidente en la combi que se transportaba con dirección hacia Bacalar y desde entonces su padre la transporta, aunque para ello tiene que sortear una turba de taxistas de Bacalar.

La semana pasada una patrulla de vigilancia del sindicato de Bacalar colisionó intencionalmente un taxi de Chetumal que transitaba sobre la avenida Libramiento, supuestamente porque levantaba pasaje sobre esa arteria federal.