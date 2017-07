Conflictos entre parejas, retrasa el proceso de divorcio

Verónica Fajardo/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Padres de familia, que llevan un proceso de demanda por custodia o pensión alimenticia se quejan de que el juzgado de lo familiar está colapsado porque los jueces tardan en agilizar los juicios y en el departamento de Justicia Alternativa, no hay apoyo de los abogados para que se pueda llegar a una negociación.

El abogado José Alejandro Paredes Miranda, encargado del Sistema de Justicia Alternativa en el juzgado de lo familiar del municipio de Benito Juárez, señaló que este recurso legal, es un medio de solución, en donde un abogado funciona como intermediario y es canal de comunicación para llegar a una negociación referente a custodia o pensión alimenticia, pero ante los problemas emocionales que atraviesan las parejas se complica llegar a los acuerdos y no se les puede obligar a las partes.

Víctor R. señaló que tiene dos años en el proceso de los divorcios y la relación se ha deteriorado más entre sus hijos y su ex pareja, mientras los jueces no resaltan el beneficio de los menores, porque el sistema de justicia es lento, por una parte la gente es víctima de abogados que ofrecen sus servicios y abusan de las personas por que les conviene alargar estos procesos para obtener más dinero.

Por otra parte de los jueces y el sistema, no hay un interés de los jueces de ver el bienestar de los menores porque en muchas ocasiones los niños corren riesgos con la madre pero, la ley las beneficia con la custodia, cuando el padre levanta una carpeta de investigación en contra de la pareja, no se le dan seguimiento, mientras que los padres sino cumplen con la pensión inmediatamente la autoridad los localiza.

Sistema de Justicia Alternativa

Para evitar que este proceso fuera más largo, Víctor optó por el Sistema de Justicia Alternativa, pero al llegar con el abogado sólo escucho las posturas, pero no ofreció ser un canal de comunicación para llegar a una solución y evitar que estos juicios se alargarán más, en su opinión el personal de este juzgado ya no cumple su función social.

José Alfredo Gijón, resaltó que su ex esposa lo agredió con un cuchillo y lo apuñaló pese a esa situación y con todas las pruebas, le pidió al juez la custodia de sus hijos porque su ex pareja es una mujer violenta y golpea a los menores y los tiene viviendo con la nueva pareja sentimental, pese a cumplir con todas las pruebas de violencia el juez le dio la custodia de sus hijos a ella.

Sin embargo acudió en este mismo lugar al Sistema de Justicia Alternativa, pero no se puede proceder hasta que el juez en el juicio envíe el caso a este recurso legal.

José Alejandro Paredes Miranda, resaltó que el Sistema de Justicia Alternativa es cuando un abogado de este recurso de justicia actúa como mediador para buscar el dialogo y resolver los conflictos en esta caso del divorcio, la custodia de los hijos y la pensión alimenticia, en donde ambas partes toman sus propias decisiones y en la solución deben ser procesos justos y equitativos.

Sin embargo, dijo que cada caso tiene un grado en menor o mayor complejidad y si no hay acuerdos porque cada uno desea ganar o pelear, el sistema de justicia alternativa no puede intervenir, ya que no se les puede obligar a ambas partes a ceder, sino se debe acordar o negociar.

El abogado comentó que los jueces en muchas ocasiones envían a las parejas a un psicólogo para que el magistrado valore las posiciones y si es necesario enviarlos a este sistema de justicia o debido al problema del conflicto, la autoridad determina el monto de la pensión alimenticia y la custodia de los menores.