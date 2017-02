Redacción

CHETUMAL, Q. Roo.- Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que todas las sesiones del Pleno y las de Comisiones de la Decimoquinta Legislatura, sean públicas y transmitidas a través de internet.

De acuerdo con información del boletín, el presidente de la Gran Comisión, diputado Eduardo Martínez Arcila, aseguró que esta reforma termina con más de 40 años de opacidad en el Poder Legislativo, ahora ya no será necesario someter a votación si una sesión se transmite o no, por ley, todas las sesiones serán transmitidas, salvo aquellas que por su naturaleza no puedan ser de inmediato conocimiento público.

El Pleno de la Decimoquinta Legislatura aprobó también celebrar sesiones cada semana cuando menos los días lunes y miércoles, dejando a consideración del Presidente de la Mesa Directiva en funciones la realización de sesiones adicionales de forma semanal, cuando la carga de trabajo así lo requiera.

En la sesión ordinaria número dos, presidida por el diputado José Esquivel Vargas, se aprobó el acuerdo mediante el cual se emiten los lineamientos para el uso del Sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.

Por su parte, la diputada Laura Beristain Navarrete, en su calidad de presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, presentó la iniciativa de ley para crear la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Quintana Roo, que contribuya a tutelar el derecho a la protección de la salud de los quintanarroenses, así como mejorar la calidad en la prestación de los servicios médicos.

Beristain Navarrete consideró indispensable que esta instancia, que desde hace más de 20 años ha sido un tema desatendido por falta de compromiso, garantice a los usuarios y prestadores de servicios médicos, la imparcialidad en el análisis, dictamen y resolución en las controversias.

Diversas disposiciones

Además, se aprobó una minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles.

En la misma sesión, la Decimoquinta Legislatura se sumó al acuerdo enviado por la Sexagésima Tercera Legislatura del Senado de la República, mediante el cual exhorta a las entidades federativas para que impulsen las actividades orientadas a la conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.