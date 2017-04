El informe “Environmental Outlook to 2050: The consequence of inaction”, publicado el 15 de marzo de 2012 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), afirma que se producirán consecuencias medioambientales nefastas si la economía mundial continúa con su modelo actual.

Según afirma la OCDE, si el modelo económico continúa funcionando como lo hace, la situación medioambiental del planeta se agravará notablemente. De este estudio podemos destacar las consecuencias medioambientales más alarmantes que se derivan del modelo económico actual. La demanda energética mundial será un 80% mayor en 2050 y, sin un cambio en las políticas, el 85% de esta energía procederá de los combustibles fósiles.

Las emisiones de gases a la atmósfera se incrementarán en un 50%, por lo que la concentración de gases de efecto invernadero podría alcanzar las 685 partículas por millón (los científicos establecen que 450 ppm ya exponen al planeta a las graves consecuencias climáticas).

Ante estos casos, si no se producen cambios en la gestión económica y política, el planeta experimentará un aumento de temperatura de hasta 6 grados en 2050, sobrepasando con creces el máximo de 2 grados de aumento sobre la temperatura actual que los científicos establecen como seguros. La biodiversidad terrestre se reducirá en un 10% en 2050, con notables pérdidas en Asia, Europa y Sudáfrica y América, dejando irremediables deterioros que ocasionarán otro tipo de problemas tanto sociales como económicas.

Esta reducción de la biodiversidad será causada especialmente por el descenso de la masa forestal que se espera para entonces sea de una magnitud considerable. Si la demanda mundial de agua se incrementa lo esperado (un 55%), la consumición industrial será un 400% mayor que la actual, lo que implicará que el 40% de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua muy graves. La misma OCDE advierte que la contaminación del aire se convertirá en la primera causa de mortalidad prematura. Y por si esto fuera poco 1,400 millones de personas seguirán sin acceso al agua y a la sanidad básica dentro de 40 años, y la contaminación del agua, tanto la dedicada a consumo humano como agrícola, empeorará en todas las regiones, intensificando las enfermedades y el daño a la biodiversidad acuática.

Considero que es momento de recapacitar e integrar a nuestras vidas actitudes en beneficio de nuestro único espacio natural, la tierra.