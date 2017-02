Agencia

CANCÚN, Q. Roo.- Visitar pocos lugares, viajar con calma y no tener que preocuparte por tu equipaje pues viajarás ligero, es la combinación perfecta para crear recuerdos que te durarán toda la vida, si planificas correctamente tu primer viaje a Europa.

Con justa razón, comer tapas en Madrid, perderse en los callejones de Venecia, tomarse una foto en el Coliseo Romano, pasar un día entero admirando las obras maestras del Museo de Louvre, revivir las leyendas de Jack el destripador en Londres o simplemente caminar entre los barrios de Alemania Oriental y Occidental de Berlín, publica blog.expedia.mx.

También te puede interesar: ¿Quieres ir a Canadá? Te decimos cuánto dinero necesitas

Entonces si estás planeando tu primer viaje a Europa este artículo te ayudará a organizarlo en siete sencillos pasos.

Elegir la temporada

Debido a tu trabajo quizás tengas unas fechas establecidas en las cuales viajar; pero si tienes flexibilidad de mover las fechas entonces mi recomendación sería que lo hagas entre primavera (marzo-mayo) u otoño (septiembre-noviembre).

El clima no será tan cálido como en el verano pero nada que una chamarra ligera no solucione. Lograrás evitar temporadas altas en las que todo mundo viaja a Europa, vacaciones de verano y de invierno pero si viajas en primavera intenta evitar las fechas de semana santa pues es cuando los europeos viajan.

Duración

El segundo punto es la duración y no precisamente la duración total del viaje, eso estará determinado por tus fechas de vacaciones, presupuesto y/o visa; lo que hay que definir es la duración en cada lugar que visites.

Intenta ver menos lugares y disfrutarlos calmadamente. No te sientas presionado por querer ver más. Si lograste viajar una vez a Europa lo harás más veces.

En cuestión de tiempo considera lo siguiente. Independientemente del medio de transporte que uses para trasladarte entre ciudades, vas a perder un día completo en traslado. Entonces, a cada destino que viajes considera como mínimo, dos noches de hospedaje.

Ruta

Al tener considerado ya el tiempo que quieres pasar en cada ciudad es más sencillo trazar una ruta. Por el momento no te preocupes por cómo te vas a trasladar entre destinos, tan sólo en elegir las ciudades que quieres ver.

Puedes comprar un mapa de Europa, colgarlo en la pared de tu habitación e ir poniendo un pequeño pin en las ciudades que quieres visitar. Esto, además te dará más motivación para ahorrar más, ya que podrás visualizarte en destinos. Un viaje comienza desde su planeación y un mapa es ideal para planear.

En cuestión de tu llegada y salida de Europa, las principales aerolíneas ofrecen mejores precios para un boleto de avión redondo entre México y Europa, lo cual quizás limite tus opciones. Pero no por ello debes mortificarte.

Evalúa e intenta buscar opciones de llegar o salir de los aeropuertos principales de Europa que se encuentran en: Madrid, Paris, Londres, Ámsterdam, Frankfurt y Múnich. Aunque no te interese ver estas ciudades, llegar a cualquiera de estos destinos te permitirá seguir tu viaje de forma inmediata.

Medios de Transporte

Con la visualización de los destinos en un mapa te será más sencillo saber cómo llegar a ellos o la distancia que se encuentran uno del otro. Europa está muy bien conectado por lo que no tendrás problema para trasladarte entre ciudades, puedes optar por aerolíneas de bajo costo, tomar algún autobús económico (aunque tardará más tiempo y si estás limitado quizás no sea lo mejor) o tren.

Si jamás has usado el tren en Europa, puedes comprar unos pases de tren que te permite usar la mayoría de los trenes las veces que quieras.

Reserva hoteles con anticipación

Encontrarás opciones para cualquier bolsillo, las más baratas serán los hostales con habitaciones compartidas pero también puedes encontrar habitaciones privadas en hostales, lo que te permite tener tu privacidad y aun así convivir con otros viajeros en las áreas comunes.

Los hoteles los recomiendo reservar con anticipación sobre todo si piensas visitar un destino durante algún festival como el Carnaval de Venecia o el Oktoberfest en Munich por mencionar algunos. Estos son eventos que atraen a millones de personas y lo último que quieres es quedarte sin hospedaje o terminar pagando una cantidad exorbitante de dinero.

Documentos en orden

Lo primero que debes de saber que la Unión Europea no es lo mismo que el espacio Schengen. El espacio Schengen es un grupo de países dentro de la Unión Europea en los cuales no existen fronteras. Un país puede pertenecer a la Unión Europea pero no necesariamente ser miembro del espacio Schengen.

En el caso de México no es necesario aplicar para una visa con anticipación pues te permiten entrar en calidad de turista por 90 días dentro de un periodo de 180 días.

Es decir, si el sello de entrada a algún país del Espacio Schengen en tu pasaporte es el 1º de Enero tienes hasta el 31 de Marzo para viajar (1 de Enero más 90 días) por cualquiera de esos países pero una vez transcurrido este tiempo tienes que salir de la zona y no puedes volver a entrar hasta que hayan pasado otros 90 días. Es decir, del 1 de Abril al 30 de Junio no podrás volver a entrar al espacio Schengen.

Es importante que cumplas con estos tiempos pues las penas pueden ir desde pequeñas sanciones hasta la prohibición de entrar de nuevo de forma parcial o permanente.

Empaca poco

Sin importar si es una semana o meses enteros, empaca únicamente una mochila que puedas llevar de Carry-on y que no pese más de 10 kilos. Lleva la ropa necesaria, no de más. Una vez por semana busca una lavandería y listo.

Una vez que has probado las maravillas de viajar ligero, tanto en la facilidad de trasladarte de un lugar a otro como en el dinero que te ahorras en algunas aerolíneas por no tener que facturar tu maleta, jamás podrás regresar y empacar de más.

Estos siete pasos para planear tu primer viaje a Europa podrán parecer muy generales pero te aseguro que si consideras cada detalle que mencioné podrás organizar por tu cuenta y sin mayor problema tu próximo viaje.