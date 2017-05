Aeropuerto de Chetumal, muy pequeño para una ciudad capital

Alejandra Carrión / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Aeropuerto de Chetumal es muy pequeño para la capital. Los visitantes que llegan a esta ciudad se llevan una mala impresión del Aeropuerto de Chetumal, que carece de un restaurante y sillas suficientes para desayunar, afirmaron integrantes de un grupo de jubilados de Ciudad Juárez.

Rosalía Olán Jaimes, una de las coordinadoras del grupo, indicó que son 45 personas que cada año toman sus vacaciones en diferentes partes del país, pero desde hace dos años llegan hasta el Caribe mexicano, pues les gusta la tranquilidad que se vive en Chetumal, Bacalar y Mahahual.

“Venimos con un grupo de jubilados y pensionados, es la segunda vez que venimos a Chetumal. Entonces, lo tomamos como ciudad sede para visitar algunos lugares que ya habíamos visitado como Bacalar”, indicó la entrevistada.

Comentó que en esta ocasión tuvieron gran intereses de visitar las ruinas arqueológicas de la zona sur. Aseguró que recorrieron la ciudad de Chetumal, la cual indicó que les pareció una ciudad muy limpia, muy organizada con muy buenos servicios.

“La atención de las personas chetumaleñas son muy buenas, nos pareció todo muy bonito, por eso decidimos venir por segunda ocasión. Estuvimos también en Mahahual, nos pareció maravilloso con una comida exquisita y la atención y restaurante donde estuvimos fue muy bueno, nos vamos muy complacidos”, refirió.

Luego de visitar Chetumal, puntualizó que se trasladarán a la Ciudad de México y a Guerrero a seguir disfrutando del tours que toman cada año.

Nina Becerril, otra docente integrante de los jubilados y pensionados de Ciudad Juárez, resaltó que desde que conocieron Chetumal, la han promovido por la calidez de sus servicios; sin embargo, se llevan una gran decepción respecto al aeropuerto de Chetumal.

El tiempo que estuvieron ayer en la terminal aérea de esta ciudad, tuvieron que desayunar y esperar el vuelo de pie. “Lo único que no nos gusta es el aeropuerto, es muy pequeño para ser una capital de estado. Ojalá fuera diferente, porque me imagino que llega turista a esta ciudad y no hay ni dónde sentarse”, refirió.