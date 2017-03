Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Ante el aumento por el consumo de alcohol y drogas en jóvenes, el Colegio de Bachilleres en Quintana Roo hará un diagnóstico en sus 47 centros educativos para conocer qué porcentaje del alumnado ha consumido.

Ana Isabel Vázquez Jiménez, directora general de los Cobaqroo, indicó que se encuestará a sus 17 mil alumnos distribuidos en 23 planteles, 21 Emsad y tres CSAI. “Hemos estado pendiente de trabajar con las estudiantes el tema de la prevención, nos ocupa trabajar con ellos los riesgos que implica y la inteligencia emocional”, comentó.

La directora general del Cobaqroo, indicó que están trabajando con otras dependencias, como la Secretaría de Salud (Sesa) en la entidad para conocer el porcentaje de la matricula que ha consumido drogas, tabaco o alcohol al menos una vez en su vida.

“Los chicos puede decir que no toman, no fuman o que no consumen, no lo dice a la primera, por eso la estrategia incluye a los padres de familia más allá de la operación mochila y todo eso”, refirió.

Alejandro Baeza Ruiz, presidente del patronato de Centros de Integración Juvenil, indicó que el Estado se encuentra entre los cinco con mayor consumo de droga, principalmente, entre jóvenes estudiantes de secundaria y preparatoria, siendo la marihuana, las más consumida. “Una de las encuestas que se hicieron salimos en un alto porcentaje en secundaria y preparatorias sobre todo en la Cancún”, indicó.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Quintana Roo se ubica como la segunda entidad con más prevalencia con 22% de sus estudiantes de secundaria y preparatoria. Hay 60 mil 542 estudiantes del nivel medio superior y 85 mil 557 de educación secundaria, de acuerdo con el incidente de alumnos de los servicios educativos del estado.

En el estado, 14.6% de los estudiantes de secundaria y bachillerato han consumido marihuana, 4.7% consumo de cocaína y 2% anfetaminas, el resto es por consumo de otras drogas.

La encuesta detalla que Quintana Roo, al igual que el Estado de México, son las dos entidades que necesitan cubrir las necesidades de apoyo por el consumo de sustancias ilegales.