PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El Centro de Integración Juvenil de Playa del Carmen reportó un aumento en el número anual del 30% en cuanto al número de pacientes canalizados a los tratamientos que se brindan de manera institucional, para dejar problemas de adicción.

Dentro de la estadística oficial se informó que el consumo simultaneo marihuana, alcohol y tabaco es cada año más recurrente, además de que el segmento poblacional de adolescentes representa más de la mitad de sus tratados, según el comparativo de enero a noviembre de 2015-2016.

“Lo más preocupante es que tanto en mariguana como en alcohol, los índices no han bajado, si no que al contrario, subieron y por ejemplo ahora tienen a Playa del Carmen como la ciudad con mayor consumo de marihuana, especialmente entre los jóvenes. Hay que poner manos a la obra para informar adecuadamente, porque nos damos cuenta que los adolescentes no tienen información correcta”, subrayó Dominique Torres Reynoso, directora del CIJ en la ciudad.

Los datos históricos registraron que durante el último año, en el Centro de Integración Juvenil de Playa del Carmen fueron recibidos un total de 115 pacientes y 109 de sus familiares dando 224 atenciones, siendo más del 70% hombres y resto mujeres en total, cuando un año antes fueron 89 pacientes y 79 familiares, con una tendencia similar de género.

“La sustancia que más consumen continua siendo es la marihuana en primer lugar, con un 88.13% de todos los tratados; de ahí sigue el alcohol con una respuesta positiva del 83.75% entre los pacientes, seguidos del tabaco con un 83.75% y en cuarto lugar la cocaína 43.13%”, explicó la también psicóloga.

Especificó que particularmente en cuanto al consumo de alcohol, la tendencia ha subido en caso 7 puntos porcentuales, ya que durante el 2015 se marcó que un 76.92% de los pacientes presentaba esta adicción y durante el 2016 se elevó al 83.75%.

Finalizó diciendo que históricamente, durante el mes de diciembre se registra el aumento de consumo excesivo de alcohol, hecho que está relacionado directamente con el aumento de accidentes de tránsito, violencia y detenciones policiacas, según coinciden autoridades de Seguridad Pública.