Denuncian presunta contaminación de arrecife frente a hotel

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Una nube de sedimentos de piedra caliza se registró el pasado miércoles 5 de julio en las playas frente a la construcción de nuevo hotel “Destinos Xcaret”, originando preocupación de ambientalistas, quienes documentaron y señalaron en internet el peligro de contaminación en los arrecifes de esa zona.

En las imágenes tomadas desde una lancha se observa una densa acumulación de residuo color blanco sobre las olas, como parte de la pulverización de piedra caliza extraída y sin ninguna cortina de dispersión durante las maniobras de la obra por lo que terminó esparciéndose en el mar.

En respuesta, la empresa Experiencias Xcaret, reconoció que uno de los ductos de transportación de residuos pétreos con agua se dañó ocasionando una fuga que desembocó en el mar, aunque afirmaron que al percatarse del caso se tomaron medidas para su reparación.

“No nos dimos cuenta de que había un ducto que se había roto. Que estaba transportando agua con sedimento, a través de esa ruptura, se pasó hacia el agua de mar, a la costa y ocasionó la situación. Afortunadamente nos dimos cuenta y en consecuencia ya se arregló el ducto, no va a volver a pasar, ya se está reforzando”, aseguró Iliana Rodríguez, directora de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Experiencias Xcaret.

Sostuvo que gracias a las fuertes corrientes hacia el norte del ‘canal de Cozumel’, el sedimento se quedó pegado a la costa y no migró hacia mar adentro sin afectación a la comunidad arrecifal que se encuentra a unos 400 metros de distancia del punto impactado.

“Naturalmente, como todos los procesos de mar decanta este sedimento calizo y se va hacia el fondo del mar. Hoy amaneció perfecto, no tenemos ningún problema y no pasó de la franja pegada a la costa”, argumentó Rodríguez.

Sin embargo, Lorenzo Álvarez Filip investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Lumnología (ICMyL) de la UNAM, señaló que para descartar algún tipo de daño es necesario una verificación de parte de las autoridades federales.

“Aunque habría que revisar esto con las autoridades correspondientes. Pero en resumen esa declaración es muy a la ligera. Para afirmar eso se necesitan estudios y monitoreo. Tienen que demostrar con fotos y datos que no afectaron. Si incumplieron o dañaron los hábitat costeros (arrecife, pastos marinos, etc) definitivamente tienen que ser sancionados”, señaló quien obtuvo este año el World Reef Award 2017, otorga por la International Society for Reef Studies.

A esta postura se sumó Guadalupe de la Rosa Benavides, integrante de la asociación civil Moce Yax Cuxtal, quien recalcó que las corrientes marinas pudieron trasladar el impacto hacia otro punto arrecifal y que el hecho en sí debe de ser sanciones de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico Afectación a Ecosistemas Marinos.

“Se tiene que hacer un estudio subacuático. Creer que no hay daños por estos errores humanos está cabrón. Es una prueba de lo delicado que puede ser la afectación a la vida marina, por estos sedimentos al estar cambiando con obras las entradas para hacer sus canales”, enfatizó la ambientalista.