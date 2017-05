Continúan las investigaciones contra ex funcionarios de OPB

Ángel Castilla / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Las denuncias en contra de ex funcionarios se realizan a nivel estatal y municipal en el caso de Othón P. Blanco.Indican que no se solapará o encubrirá a nadie.

Las denuncias en contra de Eduardo Espinosa Abuxapqui y César Euán Tun, ex presidente y tesorero municipal, presentadas por la administración actual ante la Fiscalía General del Estado (FGE) ya fueron trasladadas a la unidad de Delitos Diversos.

Marcela Rojas López, síndica municipal de Othón P. Blanco, informó que las últimas denuncias presentadas por el delito de desempeño irregular de la función se turnaron a la unidad de Delitos Diversos, porque en la Fiscalía no existe una unidad especializada para el desarrollo de estas investigaciones, pero estarán pendientes del avance de las mismas.

Recordó que el 2 de mayo, interpuso la demanda penal en contra de Espinosa Abuxapqui y Euán Tun, por el delito de desempeño irregular de la función pública y quedó asentada con el expediente número FGE/ QR/OPB/05/2233/2017.

Agregó que de acuerdo con las investigaciones y auditoría interna que se desarrolla, puede que incremente el número de las 35 que la Contraloría tiene abiertas por las irregularidades detectadas durante el proceso de entrega-recepción de la administración pasada, todas posiblemente sujetas a proceso administrativo o hasta denuncia penal.

Este mes debemos de presentar otras denuncias ante la FGE. El número depende de las investigaciones de la Contraloría y los compañeros del área Jurídica.

La Contraloría municipal prevé que por lo menos 25 de los 35 casos bajo investigación puedan llegar a ser turnados a proceso administrativo y terminar en denuncias penales.

Roger Peraza Tamayo, secretario general municipal, precisó que los ex funcionarios acusados por desvío de recursos, uso indebido del patrimonio del ayuntamiento o cualquier otro delito, tienen que pagar.

Señaló que muchas personas se enriquecieron como funcionarios y obviamente ahora son investigados por la FGE, no se piensa en quién sea, aquellos que traicionaron a la gente e hicieron mal uso del erario público serán demandados.

“Existen investigaciones en contra del ex alcalde, ex secretaria general, ex tesorero, ex directora de ingresos y si la investigación en curso demuestra que tienen responsabilidad, se les sancione conforme a la ley, e incluso, con la pérdida de su libertad”.