Coparmex pide a EPN frenar corrupción y transparencia en comicios

COZUMEL, Q. Roo.- Hay que transparentar los gastos que hacen los funcionarios fue parte del discurso del gobernador de Quintana Roo este sábado en Cozumel durante la toma de protesta del Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Ahí el dirigente nacional de este gremio empresarial, Gustavo De Hoyos Walther, pidió al presidente Enrique Peña Nieto garantizar la transparencia en el proceso electoral del 2018 y que empeñe su capital político para que exista un verdadero fiscal anticorrupción, independiente y no a modo.

El Consejo Directivo 2017-2019 es encabezado nuevamente por Eduardo Carlos González Cid y junto a su consejo renovado rindieron protesta ante Gustavo De Hoyos con la presencia del primer mandatario estatal como invitado especial, evento que tuvo lugar en un hotel al sur de la isla.

Previamente De Hoyos Walther se refirió a la proximidad del quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto y aprovechando el compromiso que hiciera recientemente de “darle a su gobierno un cierre de atleta”, dijo que en materia de combate a la corrupción se espera que el presidente empeñe su capital político para que haya un buen fiscal anticorrupción, verdaderamente independiente, no a modo y que lleve adelante los esfuerzos de la sociedad para que aquellas personas que no han cumplido sean procesadas de manera eficaz.

Otro “cierre de aleta” sería que si las 18 propuestas de magistrados anticorrupción resultan ser inadecuadas, una, dos o todas ellas, reciban por parte del senado ese dictamen y en su lugar entren propuestas de personas intachables que cuenten con capacidades para desempeñar esta labor.

En materia de combate a la corrupción propuso también un “cierre de atleta” en el caso ejemplar de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos con una sanción justa.

“Hoy en día tenemos varios casos de ex funcionarios municipales y una docena de ex gobernadores en procesos penales pero no hay un solo caso de un funcionario federal que esté siendo procesado. En tanto eso no ocurra el compromiso queda incompleto”; fustigó.

Habló de los casos cada vez más frecuentes de asesinatos de periodistas y del espionaje a quienes hacen activismo social, pues no es un asunto que se puede quedar en el olvido cuando ya ha sido noticia en la prensa mundial en varias ocasiones.

Puntualizó que el presidente, debe fortalecer las instituciones que tienen que conducir el proceso democrático para la renovación de la presidencia y congreso de la unión en 2018.

Recalcó que a nadie en México le conviene un retroceso histórico de cuestionar de manera infundada el papel y la eficacia del Instituto Federal Electoral, pues hay que llegar a la noche de la elección con la confianza de que cuando se anuncie el resultado, sin importar quién sea el ganador, sean los resultados reales, sin alteración alguna de las urnas.

Por su parte el Gobernador de Quintana Roo al hacer uso de la voz dijo que muchos de los temas tocados han sido importantes para su administración como la forma en la que ha armado un gobierno con un sistema financiero destrozado a manera de que se le permita avanzar y obtener recursos.

En los temas de corrupción e impunidad hay que luchar con ello diariamente. No basta con haber ganado una elección, cambiar funcionarios y haber trabajado en la reestructura; recalcó el gobernador, que también añadió que hay que estar al pendiente de que eso no ocurra y de abrir nuevas formas de denuncia, escuchar y generar una mayor participación de ésta y generar transparencia.

Reveló que en el año 2015 se gastaron aproximadamente mil 149 millones de pesos en publicidad de gobierno convirtiendo al Estado de Quintana Roo en el número uno en este rubro en todo el país. Hoy se ahorran mil millones, acotó.

Otro tema importante que abordó con especial énfasis fue el abrir los gastos que los funcionarios de gobierno hacen en sus viajes y ponerlos en el portal de transparencia para que se sepa dónde fueron, qué hicieron y cuánto gastaron.

En este tópico el regidor Carlos Alberto Hernández Ojeda, uno de los invitados al evento, recordó que la alcaldesa Perla Cecilia Tun Pech cuenta con un presupuesto de nueve millones de pesos, de los cuales a la fecha no ha dado detalle o informes.

En junio de este año presentó una iniciativa de modificación y/o adiciones al Bando de Policía y Buen Gobierno en los artículos 34 y 36 para que el presidente municipal en turno informe al cabildo con 72 horas de anticipación sobre sus viajes de trabajo al interior del país y al extranjero, los motivos, las causas, el resultado o los beneficios. Sin embargo la propuesta, dijo el concejal, está detenida en comisiones.