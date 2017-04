Corta a su mujer por arranque de celos

Redacción/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Tajantes celos dejaron una mujer lesionada luego de una fiesta en su domicilio con varios amigos de su esposo. Uno de ellos le guiñó el ojo a la señora, por lo que en un arranque de ira su marido rompió una botella y cortó a la señora en el antebrazo derecho. La mujer fue atendida por paramédicos sin ameritar traslado, en la calle 98 con avenidas 15 y 20 de la colonia Colosio.

Los hechos ocurrieron a las 3:30 de la mañana cuando los teléfonos de emergencia sonaron en el 911, para pedir una ambulancia y una patrulla de policías, pues en el interior de una cuartería localizada en la calle 98 un hombre estaba golpeando a su mujer y a su amigo.

De este modo los paramédicos llegaron al lugar para ver salir a un hombre correr perseguido por otro sujeto, mientras que en el interior de la cuartería se encontraba la mujer que lloraba y pedía que su esposo regresara, a pesar de que la había cortado.

La chica se puso agresiva al notar que su esposo no estaba, por lo que pidió a los policías que lo buscaran, para explicarle que no era ella la que estaba coqueteando con el invitado. Sin embargo, los oficiales no pudieron hacer nada ya que no encontraron ni al esposo, ni al amigo.