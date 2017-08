Empresarios buscan eliminar a Cozumel de la alerta de EU

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Empresarios de la isla Cozumel enviarán cartas a sus contactos y socios comerciales en los Estados Unidos, navieras de cruceros, aerolíneas y las empresas relacionadas con este nicho de mercado para que estos presionen al Departamento de Estado de los Estados Unidos y eliminen de la lista de alertas de viaje al municipio.

Eduardo Carlos González Cid presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la ínsula, mencionó que se hará un llamado al consulado de Estados Unidos en la región para que modifique la información que daña a la isla.

Puntualizó que el municipio no tiene registros de homicidios de turistas norteamericanos y agregó que no sólo el turismo de cruceros es frágil, todo el turismo lo es y por lo que asegura, Cozumel debe hacer frente a la información errónea.

Dijo que se evaluará como una opción implementar una estrategia desde el destino para dar a conocer en medios nacionales e internacionales lo equivocado de los datos y evitar así que el turismo norteamericano deje de llegar.

La mañana del martes 22 el portal de internet de Departamento de Estado del gobierno el gobierno de Estados Unidos lanzó una alerta de viaje para que sus ciudadanos extremen precauciones al viajar a cuatro destinos turísticos de Quintana Roo, incluido Cozumel, debido a las actividades criminales en esas áreas. Los otros municipios enlistados son Playa del Carmen, Cancún y Tulum.

Casi 24 horas después de la alerta el CCE que encabeza Juan Carlos Villanueva López, quien se hizo acompañar de los presidentes de las cámaras que conforman este consejo se manifestaron en contra de la errónea decisión del gobierno norteamericano. La alcaldesa Perla Cecilia Tun Pech, no estuvo presente en esta rueda de prensa en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur)

Parafraseando a la Marisol Venegas Pérez, secretaria de turismo de Quintana Roo quien dio una conferencia de prensa el martes para rechazar esta alerta de viaje a la entidad, dijo que no es una restricción a no viajar si no una recomendación.

"En Cozumel no hemos tenido incrementos de homicidios por lo que es importante hacer el extrañamiento al Departamento de Estado de los Estados Unidos para que rectifiquen el dato que incluye a la isla. Nos quedamos con el tema de que no hay ninguna restricción para viajar a Quintana Roo." fustigó para luego mencionar que esta información puede provocar un perjuicio a todos los que obtienen sus ingresos de la actividad turística de cruceros.

Como ya es sabido la economía de los casi 90 mil habitantes de la isla depende directa o indirectamente de la derrama económica que genera el turismo de cruceros que en el 2016, según estadísticas de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, registró 3.6 millones de turistas.

Villanueva López puntualizó que la fragilidad que presenta el turismo de cruceros no se puede poner en riesgo pues es el motor de la economía del municipio. Esperemos puede ser rectificada, apuntó.

Las cartas, informó, fueron enviadas desde el martes a la FCCA (Federación de Cruceros de la Florida y el Caribe, por sus siglas en inglés) y al consulado norteamericano para que se excluya de la lista de alerta.

En tanto Anja María López Miranda, directora de turismo del ayuntamiento, en su primera declaración oficial en 10 meses ante los medios de comunicación, dijo que se desconoce de dónde el Departamento de Estado captó los datos y que ya se trabaja en la redacción de una carta de extrañamiento a la embajada solicitando la modificación.

Por su parte Juan Pablo García Luna Gutiérrez, gerente del aeropuerto internacional de Cozumel, puntualizó el hecho de que el principal diferenciador del destino con el resto de los de Quintana Roo es precisamente su seguridad.

Por ello pidió a los representantes de los medios de comunicación con presencia en la isla se unan a estas acciones con el objetivo de aclarar la información, solicitud que fue respaldado Virginia Ivonne Pérez Opalin, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV) quien no dejó pasar la oportunidad para decir que la condición de isla permite ser mucho más seguro que cualquier otro destino.

Después Eduardo Morales Rivas, presidente de la Canaco-Servytur habló de que la isla de las golondrinas no forma parte de ninguna manera de las estadísticas que muestra el Gobierno de Estados Unidos.