Cozumel: parada obligatoria de 21 cruceros

Redacción/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- En la semana que comprende del 24 al 30 de abril, atracarán 21 cruceros en Cozumel, de los cuales once llegarán a Puerto Maya, cuatro a Punta Langosta y seis a la terminal de SSA México, informa La directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO), Alicia Ricalde Magaña.

La titular de la paraestatal mencionó que la industria de los cruceros en Quintana Roo permite un mejor desarrollo y diversificación económica en el estado.

“Cozumel recibe al año más de mil 200 cruceros de las navieras más importantes del mundo. El destino se ubica en el primer lugar de preferencia de los cruceristas de México y Latinoamérica”.

Informó que los días de mayor actividad de atraque serán el 25, 26 y 27 de abril con los amarres de cinco, seis y cuatro cruceros, respectivamente.

Precisó que el martes 25, se contempla la llegada de las navieras Liberty Of The Seas, Norwegian Dawn, Norwegian Jade, Disney Fantasy y Carnival Fantasy, en las terminales marítimas de SSA México, Puerto Maya y Punta Langosta.

El miércoles 26, el atraque de Empress Of The Seas, Carnival Paradise, Navigator of The Seas, Carnival Triumph, MSC Divina y Carnival Victory, en SSA México, Puerto Maya y Punta Langosta.

En tanto que el jueves 27, el fondeo de Rhapsody of the Seas, Harmony of The Seas, Carnival Glory y Carnival Freedom, en los puertos de SSA México y Puerto Maya.

Ricalde Magaña señaló que el lunes 24 llegará un crucero de la naviera Carnival Valor, en Puerto Maya; el viernes 28, el amarre de tres hoteles flotantes de Oasis of The Seas, Norwegian Getaway y Carnival Dream, en los puerto de SSA México, Punta Langosta y Puerto Maya.

“El sábado 29 está programado el atraque de dos navieras, Carnival Fantasy y Carnival Valor, en Puerto Maya, en tanto que el domingo no se reportan el fondeo de cruceros”, concluyó.