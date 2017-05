Cozumel, entre los favoritos de los cruceristas del mundo

Redacción/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- En la semana que comprende del 1 al 7 de mayo, se espera el atraque de 18 cruceros a Cozumel, informó la directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO), Alicia Ricalde Magaña, quien afirmó que la Isla de las Golondrinas, se mantiene en primer lugar de preferencia de los cruceristas de México y Latinoamérica.

Indicó que el cinco de mayo es el día con mayor actividad con el atraque de cinco cruceros, Allure Of The Seas, Liberty Of The Seas, Carnival Splendor, MSC Opera y Carnival Dream, en las terminales marítimas de SSA México, Puerto Maya y Punta Langosta, informa un comunicado.

El primero de este mes, se espera la llegada de los cruceros Carnival Paradise, Carnival Magic y Carnival Triumph, a Puerto Maya; el martes dos, el atraque de Carnival Breeze, Empress Of The Seas y Celebrity Equinox, en las terminales de Puerto Maya y SSA México.

En la jornada del miércoles tres, el fondeo de Carnival Valor y Carnival Victory, en Puerto Maya; el jueves cuatro, Carnival Vista y Carnival Fantasy, en Puerto Maya; y el sábado seis, el anclaje de Carnival Triumph, Carnival Paradise y Carnival Sensation, en Puerto Maya. El domingo no se reportan arribos.