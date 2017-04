Crece incertidumbre entre gremio transportista

Jesús Caamal / SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Los socios del sindicato de mototaxis del municipio de Felipe Carrillo Puerto se mantienen en la incertidumbre, debido la presencia de nuevos prestadores de servicios, presuntamente irregulares, los que sin duda representan una competencia desleal para los transportistas establecidos.

Ricardo Pat Canul, líder sindical en la comunidad de Señor, afiliado a la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (Fensoc), solicitó a las autoridades correspondientes la regulación de todo el transporte público de pasajeros, pero sobre todo vigilar que no exista pirataje.

“La presencia de los nuevos grupos irregulares ha comenzado a perjudicarnos, porque están dando precios más bajos y no respetan las reglas que ya tenemos establecidas. No estamos en contra de las personas como nosotros, que a diario están en busca del pan, del sustento familiar, pero aquí estamos establecidos y el mercado no es lo suficiente para explotarlo.

No es justo que otra gente vengan y nos quieran echar a un lado, pedimos a las autoridades la regularización de esto”, puntualizó Pat Canul. Agregó que se estarán programando reuniones con otras organizaciones regulares, otros sindicatos, para solicitar al Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto y a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), les otorguen los tarjetones de control que les garantice el control de los choferes y sus unidades vehiculares.

“No se están cumpliendo los acuerdos y eso genera inestabilidad y desconfianza”, abundó. El pasado ocho de marzo se realizó una reunión, en la Sala de Cabildo del ayuntamiento, en donde participaron autoridades de la Sintra y los representantes de los cinco sindicatos establecidos en Carrillo Puerto, acordándose que no se permitiría el acceso o la creación de más prestadores de servicios en materia de transporte.

En su oportunidad, la delegación de Sintra en Felipe Carrillo Puerto, señaló que no tenía facultades para medir, regular y, en su caso, sancionar la supuesta aparición de mototaxis en comunidades rurales o en la cabecera municipal.