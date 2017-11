Registra Q. Roo alto crecimiento demográfico

Redacción

CHETUMAL, Q. Roo.- En Quintana Roo, además del gran desarrollo turístico, la migración -proveniente tanto de otros estados mexicanos como del exterior-, aporta un crecimiento demográfico excepcional por arriba del promedio nacional. Las tendencias demográficas, de acuerdo a datos emitidos en el 2014 por el Consejo Nacional de Población (Conapo), son las más altas del país, esperando que para el año 2030, Quintana Roo alcance una población cercana a los 2, 232, 702 (tasa de crecimiento de 2.47 % anual). Esto conlleva una gran variedad de problemas: distribución poblacional, zonas habitables, infraestructura de servicios básicos agua potable, drenaje, electricidad, iluminación, tránsito, transporte, pero principalmente seguridad, educación y sanidad.



De acuerdo con un comunicado, la diputada Laura Beristáin, señala que ante esta realidad es necesario garantizar las condiciones necesarias para evitar la desigualdad, marginación y exclusión social, y una de las bases del desarrollo social es el empleo.

“Más allá de las condiciones laborales sindicalizadas, profesionales, podemos pensar en una forma ajustada del cooperativismo. Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el desarrollo urbano de América Latina en las grandes capitales también se alimentó de una gran migración. Asociaciones barriales, sin fines de lucro, nucleando a vecinos para el entretenimiento y la vida social, también concentraban a personas con distintos oficios. Fue así que los gobiernos municipales, ante las demandas de estructura de servicios, utilizó esa fuerza laboral para adaptar los centros urbanos y hacerlos habitables”, señaló la diputada Beristáin.

Una manera de generar empleos, capacitar a la población en nuevas herramientas y tecnología para satisfacer las necesidades locales, es estableciendo cooperativas. Por ejemplo para la expansión de la red de agua potable se requiere de más herramientas, más materia prima y, por supuesto, mano de obra capacitada. Solamente si el estado capacita (con un real compromiso para el desarrollo personal y social de sus habitantes), capitaliza y financia las obras, con mano de obra supervisada pero capacitada en tal oficio, podemos alcanzar a dar agua potable a tanta población estableciéndose en la región.

Laura Beristáin explicó que las cooperativas requieren un compromiso real de cada municipio, de cada grupo sectorizado de habitantes, para desarrollar oficios y servicios según las necesidades insatisfechas. Para financiar y controlar las inversiones, las cooperativas deben ser auditadas y supervisadas, esta es una manera de evitar la corrupción o la utilización política con otros fines.

“El empleo a través de cooperativas, también produce un efecto social positivo: la identificación de cada habitante con sus problemáticas, la solidaridad en la participación en las soluciones, la responsabilidad por llevarlas a cabo, genera arraigo, creando un lazo con la zona que se habita. Tal lazo no hace más que tender raíces con la cultura de Quintana Roo, con su pluralidad inclusiva, con su mano extendida a quienes la eligen como destino de vida. Sin integración, la explosión demográfica se convertirá en una línea divisoria entre aquellos que tienen y aquellos que no. Entre aquellos olvidados y aquellos otros beneficiados. Una sociedad integradora no puede permitir que se repitan esos errores del pasado”, expresó la diputada Laura Beristáin.