'La torre oscura', una película ni buena ni mala

Por Rafael R. Deustúa

Dicen que el mundo es de los atrevidos, de quienes tienen el valor de apostar por una idea y llevarla a cabo sin miedo al fracaso. “La torre oscura” es un perfecto ejemplo de lo que se obtiene cuando se tiene miedo a equivocarse y se juega a lo seguro: Una película ni buena ni mala, simplemente olvidable... a menos que sea fanático de los libros donde se basa, en cuyo caso estará muy enojado.

Debido a extrañas visiones que padece, Jake es internado en un hospital mental donde descubre que sus alucinaciones son reales. Escapa y siguiendo pistas de sus sueños encuentra y cruza un portal que le lleva a otro mundo, ahí conoce a Roland, el último de los pistoleros que custodian el orden del universo y enemigo de Walter, el brujo que desea usar a Jake para traer el caos.

La clave de la cinta es el libreto, que más que basarse en la serie de novelas que conforman la obra maestra de Stephen King, desperdicia sus ideas. Siendo la primer película de una franquicia como “El Señor de los Anillos” o “Juego de Tronos”, debía de atraer a los fans de la serie y a quienes la desconocían, pero se quedan muy cortos en ofrecer un universo del cuál se quiera ver más. Al menos como adulto, quizá los niños se sientan atraídos.

Es notorio que no es la película que Nikolaj Arcel quería contar, pues en la edición cortada de algunas escenas se nota que se reestructuraron y Tom Taylor se ve sospechosamente más grande al final de la cinta que al principio. Fuera de eso la acción es constante y hay algunos buenos momentos, pero casi todo eso se puede ver en el tráiler.

Los personajes resultan atractivos, en particular el pistolero -Idris Elba- y el villano -Matthew McConaugey-, que deberían ser los protagonistas pero los productores prefirieron tomar un personaje de mediados de la serie como central con el evidente propósito de atraer al público adolescente. Tom Taylor hace un buen papel como tal, pero tampoco destacado.

En cuanto a dirección de arte, efectos especiales, escenografía y parafernalia visual, no es mala pero ahí se nota que se ahorraron unos muchos millones de dólares. Da la impresión de ser el piloto de una serie televisiva en vez de un largometraje, como si no se decidieran por que medio convenía más, o bien no quisieran invertir en la franquicia hasta ver la taquilla de éste filme.