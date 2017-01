Redacción

COZUMEL, Q. Roo.- Los muelles ubicados en Mahahual y Cozumel captarán la segunda semana del año más de 40 embarcaciones que generan empleos, importante presencia de turistas y una mayor derrama económica, informó, Alicia Ricalde Magaña, directora de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo).

De acuerdo con información del boletín, se dio a conocer que para la segunda semana de enero se espera la llegada de 33 cruceros a Cozumel y nueve a Mahahual, en donde habrá atraques todos los días.

Sin embargo, precisó que el día de mayor actividad será el viernes 13, con un total de 10 desembarques en una sola jornada, lo que permitirá la activación de empleos que darán más y mejores oportunidades a las familias.

La funcionaria explicó que de acuerdo con el calendario de arribo de cruceros en el estado, correspondiente a la semana del 9 al 15 de enero del 2017, los 42 desembarques se encuentran distribuidos de la siguiente manera: seis en la Terminal de Cruceros SSA México.

Asimismo, 16 en la Terminal de Cruceros Puerta Maya, 10 en la Terminal de Cruceros Punta Langosta, un fondeo en San Miguel y nueve en la Terminal de Cruceros Costa Maya de Mahahual.

Destacó que el día de mayor actividad de cruceros será el viernes 13 de enero, con 10 atraques programados en una sola jornada, con la visita del Liberty Of The Seas y Allure Of The Seas en la Terminal de Cruceros Ssa México.

Punta Langosta

Además el Norwegian Getaway, Msc. Opera y Seven Seas Mariner en Punta Langosta; el Carnival Splendor, Carnival Pride y Carnival Breeze en Puerta Maya; el fondeo de Crystal Serenity en Cozumel y el Norwegian Dawn en la Costa Maya de Mahahual.

La titular de la Apiqroo detalló que en la Costa Maya de Mahahual inicia la semana con el desembarque del Carnival Magic el lunes 9 de enero; el martes 10 viene el Empress Of The Seas; el miércoles 11, el Rhapsody Of The Seas y el Norwegian Jade.

Mientras que el jueves 12 llegará el Norwegian Getaway y el Artania; el viernes 13, el Norwegian Dawn; el sábado 14, el Crystal Serenity; y por último, el domingo 15 atraca el Msc Armonia.