Prevén que la CTM crezca en un 25%

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Luis Toribio Clavel, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Solidaridad, prevé que con las aperturas de cuatro proyectos turísticos hoteleros que se abrirán en 2018 haya más de mil afiliados que se sumarán a los 5 mil trabajadores que forman parte de esa organización.

“Afortunadamente vamos bien, tenemos un futuro promisorio porque hay inversionistas con quienes ya tenemos algunos contratos tienen planeado hacer otros hoteles lo que hará crecer nuestra fuerza laboral, no quiero dar nombres porque aún no se anuncian esos proyectos y no me corresponde hacerlo a mí, pero sí puedo decir que son cuatro que están programados para el 2018”, dijo.

Agregó que estiman que se generen más de mil puestos de trabajo en todos esos proyectos, con lo que podrían alcanzar un 25% de crecimiento en el número de afiliados, es decir mil 250 más de los 5 mil que actualmente están en sus filas en Riviera Maya.

Toribio Clavel aseguró que la desbandada de los ahora ex líderes cetemistas que tuvo ese frente sindical al inicio de año no languideció las relaciones obreros patronales que tienen firmadas con hoteles y restaurantes, por lo que se consideran una organización fuerte.

“CTM sigue fuerte, sigue siendo punta de lanza, a nivel nacional somos históricamente el sindicato más grande y seguimos fortaleciendo el trabajo, protegiendo al trabajador con mejores condiciones de trabajo”, afirmó.

En abril pasado dirigentes de la CTM le dijeron adiós en todo el estado, y de acuerdo a Marco Antonio Hernández Navarrete líder de ese movimiento de separación, representaron más de 2 mil 500.

Entre esos estaba el Sindicato de Tricicleros que se fue a la CROM, y los demás tenían ante la CTM los registros 358 de músicos, el 368 de tianguistas, 138 de la construcción, 313 de gastronómico y 317 de servicios, que en conjunto suma alrededor de 2 mil 500 agremiados.