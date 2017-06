Cuando la responsabilidad social empresarial no es suficiente

Les cuento que, en busca de una respuesta a una duda razonable, hice contacto con una conocida marca de cervezas que organiza en Quintana Roo uno de sus festivales de música en un cenote al sur de Tulum… Sí, en un cenote, uno de los ecosistemas más frágiles de esta región.

El evento, que se realizará el día 17 de junio de 2 p.m. a 12:30 a.m. del día siguiente y que en años pasados ha tenido una afluencia de 5,000 asistentes, generará una cantidad importante de impactos; desde el twitter oficial se me ha informado que será un evento “cero residuos”, aunque no estoy muy seguro que tomen en cuenta otros impactos como el uso de agua, las mismas aguas residuales, la acumulación de gente, la vibración de la música y el baile, entre otros.

Y para nada estoy en desacuerdo en que se organicen este tipo de eventos, no crean que a mí no me gusta también la música, la diversión y el compartir momentos con amigos, no es así; pero creo que para todo hay sitios. Un ecosistema tan frágil no debería ser lugar para una fiesta masiva, y mucho menos estando tan cerca de áreas tan importantes como la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an.

Y el título del artículo va en función de una estrategia de responsabilidad social de la cervecera, que se ha aliado a Parley for the Oceans (que dicen ser un espacio para aumentar la conciencia de la belleza y fragilidad de los océanos y colaborar para protegerlos y evitar su destrucción) y el actor Diego Luna, para lanzar una campaña de limpieza de océanos.

Gran iniciativa, y que bien que una personalidad del tamaño de Diego haya estado involucrada en hacer conciencia de estos temas, que sin duda llegará a un público importante que, esperemos, haga conciencia de los problemas ambientales y realmente tome acción; aunque, ¿no les parece que si el objetivo es proteger el océano deberían también cuidar los cenotes que, se conectan directamente al mar?

Al final, el modelo de negocio, los impactos generados y la forma de hacer las cosas no cambian en lo absoluto; y de ahí el riesgo de pensar que responsabilidad social es solo involucrarse en proyectos externos, o hacer donaciones, o apoyar causas sin realmente primero hacer un análisis interno de impactos y trabajar desde lo social y lo ambiental en mitigarlos y/o compensarlos.

Y desgraciadamente es un tema que veo cada vez más y más en las empresas; apoyan programas de reforestación, pero su modelo sigue basado en la deforestación; donan a las comunidades marginadas pero sus colaboradores no tienen un trato digno, apoyan la conservación de especies, pero en casa no predican con el ejemplo, deciden apoyar financieramente una causa, pero evaden impuestos.

No necesitamos este tipo de empresas “socialmente o ambientalmente responsables”; necesitamos empresas que integren la sustentabilidad en su ADN, que generen valor, que inviertan en proyectos transformadores, que den opciones reales de crecimiento y acceso a una mejor vida a sus colaboradores, que sean inclusivas, que logren cambiar, a través de su modelo de negocio, las realidades locales.

Porque aliarse con una celebridad o influenciadores y generar una estrategia de “salvar al planeta” no basta, cuando deberían invertir en otros aspectos más estratégicos que solo marketing, de lo contrario, tendremos cada vez más empresas apoyando causas que generan sus propios modelos de negocio, y así, no habrá cambio alguno.

Les invito a reflexionar, a tener a verdaderos especialistas en sus organizaciones que les hagan análisis de sus impactos en el ciclo de vida e iniciar por resolver estos retos; ya después, y solo después, entonces se puede empezar a ver hacia afuera y generar cambios más estratégicos. Antes, no es necesario.