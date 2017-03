Cuatro puntos de la laguna de Bacalar están contaminados

Alejandra Carrión / SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Cuatro puntos de la laguna de Bacalar, que abarca 60 kilómetros desde Xul-Ha hasta la comunidad de Pedro Antonio Santos, se encuentran contaminados por la falta de biodigestores de las viviendas y comunidades rurales aledañas.

Alexander Cetina Aguiluz, presidente Municipal de Bacalar, indicó que hace falta un buen estudio para determinar las acciones a seguir para evitar que la contaminación se siga expandiendo.

Comentó que hace unos días sostuvieron reuniones con autoridades de los tres niveles de Gobierno así como asociaciones civiles, hoteleros, entre otros, donde se expuso a detalle la situación del sistema hídrico de Bacalar, específicamente la cuenca lagunar.

Y la importancia de sanear e instalar un buen drenaje en el municipio, aunque dijo, que no existe un estudio específico de cuánto se requiere para poder hacer las instalaciones del mismo.

“Primero tendríamos que sacar un diagnóstico porque el tema de atención a la Laguna de Bacalar no solo consiste en que no se viertan aguas negras o que no transiten lanchas con motores de dos tiempo, sino que de acuerdo con el estudio que estuvimos mirando, son varias comunidades aledañas que no tienen sistemas de biodigestores o baños bien regulados”, indicó.

Entre esas comunidades se encuentra Buenavista, Pedro Antonio Santos y Miguel Hidalgo, además de que por el tipo de cultivos que está llevando cada una y los químicos utilizados, están provocando contaminación.

Indicó que existe entre tres y cuatro puntos que son focos rojos de contaminación que abarca de Pedro A. Santos hasta Xul-Ha, en una extensión de 60 kilómetros, lo anterior debido a que existen casas a la orilla de la Laguna que tienen sumideros tradicionales.

En noviembre de 2016, el Centro de Investigación y Especialistas en Conservación advirtieron de la contaminación que estaba sufriendo la laguna de los Siete Colores, donde expusieron que el principal problema provine de la falta de alcantarillado y la salida de drenaje de casas, hoteles y campos agrícolas que drenan a la laguna.

En Bacalar viven alrededor de 13 mil personas y llegan cada año a la laguna 110 mil visitantes.