Vienen los ‘Cuentos de terror financiero’

Alejandra Flores

CANCÚN, Q. Roo.- Escribir, leer y contar cuentos de terror es, para Humberto Vergara, un camino fácil para lograr que sus lectores y escuchas no sólo hagan consciencia y sientan cabeza, sino también para que generen acciones que les permitan conciliar el sueño, encontrar la paz interior e incluso alcanzar la anhelada estabilidad financiera.

“Cuentos de terror financiero” es el título de su libro de cuentos, una aproximación a casos reales, aunque con cierto grado de ficción, en donde las historias incluyen panoramas como lo siguientes: cumplir 60 años y no tener acceso a una pensión digna, perder tu casa porque no pagaste a tiempo tu hipoteca, sufrir un accidente y no contar con un seguro de gastos médicos mayores.

“Esos sí que son cuentos de terror”, afirman quienes lo escuchan y encuentran en el autor algo más que un cuenta cuentos, un consultor de negocios y finanzas que, además, sabe contar historias y tiene entre su público objetivo, no a los adultos “que a veces ya no tienen remedio” sino a los niños y niñas que le escuchan con atención, se ríen a carcajadas y de paso, aprenden nociones de empredimiento y bases para la libertad financiera.

De Julio Verne a la Educación Financiera

“Siempre fui un poco inquieto, entré a los cuatro años a la primaria y siempre fui un poco tímido con respecto al resto de mis compañeros, al punto que reprobé educación física y me refugiaba sin problemas en la biblioteca del área de secundaria, donde me recuerdo leyendo a Julio Verne, y a los autores juveniles que luego mi padre transformó en biografías, que el mismo me leía con el mismo gusto que yo las escuchaba. De los libros aprendí que un libro te asoma a otros mundos y camino con ellos en la mano. Antes eran de otros, ahora comienzan a ser los míos”. Es la voz de Humberto Vergara, quien con sólo ocho meses viviendo entre Cancún y Playa del Carmen, ya tiene en niños de Tres Reyes y Leona Vicario, a sus primeros lectores.

“Cuentos de terror financiero”, nació también en una comunidad marginal, cuando queriendo educar a mujeres en materia de educación financiera, Vergara se encontró con “un salón con 20 mujeres y como 30 niños, claro, todas eran madres y no tenían donde dejar a sus hijos. Así que me vi en la necesidad de resolver contando historias, un cuenta cuentos de historias de miedo, que los niños entendían muy bien, que los entretenían y también educaban, al mismo tiempo que sus madres se capacitaban para salir adelante con su mejor capital: ellas mismas”.

“Un tema que a veces parece aburrido, podía ser contado de una forma más divertida, más sencilla y más simple, así nacieron los Cuentos de terror financiero, historias de personas que toman decisiones equivocadas que se pueden volver en verdaderas pesadillas”, afirmó el también experto en modelos de negocios, para quien nacer “ya tiene un costo, lo mismo que ser soltero o ser casado, lo mismo que enamorarse, divorciarse o morirse, todo cuesta, y hablar del dinero en la mesa, hablar de que es válido y digno ser próspero, es fundamental para mejorar nuestro nivel de vida, nuestro bienestar”.

“Cuentos de terror financiero”, comenzará presentaciones formales en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres y con ello el autor espera promover una mentalidad más próspera.