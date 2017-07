Cultura: otro tema norte-sur

Ya lo sabe usted, lector: la ciudad económicamente más importante de Quintana Roo, Cancún, viene por sus fueros. Los millones de dólares que rondan a la principal fuente de divisas de este país exigen reivindicaciones, los periodistas de la localidad están envalentonados por su afinidad con el gobernador Carlos Joaquín González y el congreso que encabeza Eduardo Martínez Arcila, y no solo por el apoyo de esos valedores sino por sus propias razones que reconocemos de forma puntual –básicamente debido a su beligerancia contra el anterior gobernador, Roberto Borge Angulo, que no es de ahora sino de años de agravios–, pero más allá de los temas concernientes a los derechos humanos y a la actividad de los comunicadores otros asuntos, que prístinos debieran ser, ya se inscriben en ese equívoco geográfico.

Está por salir a la luz la conformación institucional de la reingeniería del segundo paso del cambio del gobierno de Joaquín. En general en cuanto se trata de movimientos en la burocracia nos preocupan las chambas por las ciudades que las ofertan, pero el justo reclamo de atención del norte estatal no se debe confundir con un arrebato a la calidad de Chetumal como sede de los poderes del estado. Nuestra capital es y debe seguir siendo la plaza que administre todas, absolutamente todas, las acciones gubernamentales del estado, lo cual además coincide con el hecho de que los capitalinos viven básicamente de las actividades del aparato burocrático.

Con el venerable Jesús Martínez Ross, fundador que venturosamente sigue entre nosotros – a más de uno nos va a enterrar él– inició la política cultural del Caribe mexicano. Supo muy bien canalizar los recursos del lopezportillista Fonapas. Vio la luz la primera casa de la cultura en este alejado punto del centro del país. Fue encomendado en esos años al pintor Elio Carmichael el famoso –y bastante feo, por cierto, por ser amables– mural del vestíbulo del congreso.

Pedro Joaquín Colwell, antes del gobernador cultural Miguel Borge Martín, fue un fuerte promotor de la cultura en Quintana Roo. Nació el primer instituto de la cultura local.

Años inciertos por las decisiones federales; el entonces Presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado desaparece el Fonapas, importante fuente de recursos para la Casa de la Cultura de Chetumal, y crea con mayores atribuciones la Subsecretaría de Cultura y Recreación, dependiente de la SEP. El gobierno estatal aprovecha la coyuntura para diseñar una institución que tenga cobertura estatal con funciones de apoyo, coordinación, investigación y difusión de la cultura en general. En julio de 1984 nace el Instituto Quintanarroense de la Cultura (IQC), teniendo como primer director al promotor cultural Juan Xacur Maiza.

Un hito en nuestra historia cultural: nace uno de los símbolos más representativos de nuestra cultura estatal: el himno a Quintana Roo.

También en esta administración se crea el Fondo de Publicaciones y Ediciones de Quintana Roo, importante iniciativa que permitió la publicación y reedición de libros con temas históricos regionales y obras literarias de autores locales. Por esos mismos años, el Centro de Investigaciones de Quintana Roo (Ciqroo) publica una serie de libros sobre población, forestería, agricultura y turismo. Muchos de nuestros más importantes intelectuales llegaron aquí en esa época.

En este tema seguiremos en estos días, pues las carencias de atención, presupuesto e infraestructura para las actividades culturales en el norte del estado brindan la tentación para buscar trasladar sectores de la nueva dependencia a Cancún y ciudades circunvecinas.

No. Quintana Roo con el gobierno del cambio no pierde su capital. Nadie ha dicho que el gobierno se traslada a Cancún. Nos leemos próximamente, pues la historia de las incipientes instituciones culturales de Quintana Roo no acaba ahí.