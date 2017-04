Cumpleaños 47

Cancún cumplió 47 años de vida y aunque su vida es corta comparada con otras ciudades del país y del mundo, siempre estamos diciendo que a Cancún le falta esto, le falta lo otro, y si, le faltan muchas cosas, pero debemos entender que todos los que habitamos Cancún venimos de ciudades de más de 400 años, y es obvio que le falten cosas a Cancún.

No comparemos 47 años contra 400 de infraestructura, imposible, y para 47 años ya existen muchas cosas.

Cuando llegué hace ya casi 22 años no había mucha oferta académica y ahora las opciones son muy buenas, ya tengo una profesionista hecha en Cancún y con excelentes resultados profesionales, ya tenemos grandes almacenes, supermercados y prácticamente todos los servicios de una gran ciudad.

La clase política es muy joven como el estado y, aunque le faltan canas, cada vez creo que va mejorando.

Somos la puerta de México ante el mundo, reconocidos como un lugar turístico de primer nivel y sin pedirle nada a ninguna otra playa del mundo.

Creo que Cancún necesita más identidad, que la gente se sienta de aquí y no de sus lugares de origen, y eso también en estos 22 años que tengo de ver su evolución está cambiando.

Mucho nos ha dado a todos y mucho tenemos que darle para que se siga fortaleciendo en todos los sentidos.

El trabajo desde nuestras trincheras, cualquiera que sea esta, tiene que ser impecable y a la altura de lo que somos.

El eslogan que tiene el destino dice mucho por sí solo: “Cancún, la palabra mágica”. Y vaya que es mágica. En cualquier lugar del país y del mundo donde nos encontremos, el tan solo mencionar Cancún hace voltear a la gente y es uno importante por el simple hecho de vivir o ser de aquí.

Somos envidiados por todos ya que vivimos en el paraíso, un paraíso que tenemos que cuidar haciendo conciencia de que el estar aquí es un privilegio, y los privilegios se ganan trabajando y haciendo las cosas de la única manera que hay que hacerlas, muy bien y no menos de ello. He vivido aquí casi la mitad de mi vida y mis hijos prácticamente toda su vida y no pensamos en otro lugar para vivir que pudiera ser mejor que éste. Gracias Cancún por todo y por más. Hasta la próxima semana.