Se quejan padres por cobro obligatorio de guía educativa

CANCÚN, Q. Roo.- Padres de familia de nueve primarias ubicadas en Prado Norte, Villas Urbi, Tierra Maya, Villas Otoch Paraíso, y Puertas del Mar, acudieron a las instalaciones de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), para pedir la intervención de las autoridades ante el cobro de carácter obligatorio de 280 pesos de una guía educativa, esto porque según el siguiente ciclo escolar no habrá libros.

Ante esto, Sonia Burgos, directora de Educación Básica en la zona norte, indicó que van a investigar las acusaciones, y que los padres no deben pagar porque está prohibido hacer esos cobros, además que para el siguiente ciclo se van a entregar los libros en tiempo y forma.

En Benito Juárez hay 121 mil 900 alumnos de preescolar, primaria y secundaria de planteles públicos, y 25 mil 596 de los mismos grados del sector privado, en ambos casos no se puede condicionar el pago de certificados, ya en el caso de las inscripciones varía un poco, dependiendo si son de gobierno o iniciativa privada.

En cuanto a las sanciones, comentó que pueden ir desde actas administrativas, suspensión temporal, hasta ser removido de su cargo, ya que no tienen la atribución de exigir los pagos, y menos cuando no ha concluido el presente ciclo escolar.

Los padres de familia de las primarias en los fraccionamientos en mención, comentaron que la guía les fue pedida, con el argumento de que no llegarán los libros para el siguiente ciclo escolar, por lo que es necesario tener los libros de apoyo, dicho paquete que promocionan los maestros es de 280 pesos, y son los docentes los encargados de conseguirlos.

En respuesta a esta situación, la directora de educación básica en la zona norte de la SEyC, comentó que la distribución de los libros se encuentra actualmente en Solidaridad, y que será en el transcurso de los próximos días, y antes de que concluya el mes, cuando se entregue el material bibliográfico de cara al siguiente ciclo escolar.

Junto con la queja por las guías, los padres de familia expusieron a las autoridades de la misma secretaría, que les están cobrando 150 pesos por el certificado de terminación de estudios de preescolar, primaria y secundaria, documentos que no tienen ningún costo porque los expide la misma SEyC, incluso en las escuelas privadas no tienen costo.

“Son temas que vamos a seguir porque no deben cobrar nada, la educación es gratuita, mandaremos a los supervisores de zona para que ellos atiendan directamente el caso, lo que si les puedo decir a los papás es que no paguen, porque no es su obligación”, agregó Sonia Burgos.

En relación al condicionamiento de las inscripciones con la cuota voluntaria, la representante de la SEyC, señaló que es como su nombre lo indica, voluntarias, y el donativo o pago es recibido después de que inicia el ciclo escolar, y está destinado a las necesidades del plantel.

Hoy se prevé que la SEyC realice recorridos en las escuelas señaladas como “oportunistas” al querer cobrar servicios gratuitos, y será en el transcurso de la semana cuando se informe si procede algún tipo de sanción por parte de la secretaría.