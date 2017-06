‘Déficit Democrático’ del INE, no es interesante para partidos

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Desprecian partidos políticos la primer ‘Mesa de Diálogos’ que organizó el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que en Playa del Carmen donde se ubica el Distrito 01, solo dos representantes acudieron a la convocatoria sobre el tema 'Déficit Democrático'.

Solo estuvieron desde el inicio del evento un representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), notándose la ausencia de las demás organizaciones políticas y resaltando a los que hoy en día están en el poder municipal y estatal; Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

También puede interesarte: Aprueban lineamientos electorales

En total, de los 30 convocados por el INE de entidades gubernamentales, instituciones académicas, organizaciones civiles y los mencionados partidos solo acudieron 17, un poco más del 50% y con retrasos. Esta dinámica se ha implementado con el propósito de contribuir a la creación de espacios para deliberar sobre los principales problemas públicos en las localidades, reconociendo sus principales causas y efectos.

De acuerdo a José Luis Olivares Carmona, vocal Ejecutivo Distrito 1 en Quintana Roo, estas parten como respuesta a los resultados de un análisis sobre la percepción del ámbito político y democrático levantado en México, en el que se obtuvieron datos alarmantes para la vida democrática de la nación.

“Se ve que desconfían de las instituciones, partidos políticos, incluso de la democracia misma de los mismos ciudadanos. El instituto por ello crea este proyecto con el propósito de proporcionar a lso ciudadanos, actores sociales y políticos las herramientas para sentarlos a debatir y sentarlos a hablar con verdad. Que los ciudadanos identifiquen los orígenes del déficit y que se formulen políticas públicas a partir de ello”, explicó el funcionario distrital.

“Parece que estamos muy alejados de la participación ciudadana que fundamente e impulse opciones a las que se plantean desde los poderes. Sin embargo hay que insistir en ello y no podemos dejar de hacerlo con foros como este y seguir enviando propuestas al congreso aunque a veces sean ignoradas, pero hay que insistir e involucrar a la gente. Es un reto de los gobiernos, no solo pedir el voto, si no crear la cultura de participación ciudadana”, dijo Joel Enrique Burton Mendoza, coordinador de ciudadanos Organizados por Quintana Roo.

Además, durante la exposición de motivos se dio a conocer que a nivel nacional solo el 19% de la población dijo confiar en partidos políticos y gobiernos en temas sobre la democracia.

De acuerdo al INE en las Mesas Iniciales se propiciará la reflexión sobre las causas de la debilidad de la cultura cívica en nuestro país, así como la interlocución y deliberación entre la ciudadanía, los partidos políticos y las autoridades públicas, para contribuir al fortalecimiento de la confianza y legitimidad en la democracia y sus instituciones, para que dentro de un mes se desarrollen Mesas Temáticas en las que se reflexionará sobre los temas que son de interés para la ciudadanía.