Deja vacaciones saldo blanco en Othón P. Blanco

Ángel Castilla / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Las autoridades municipales reportaron saldo blanco durante el operativo de Semana Santa 2017, solamente se registraron tres accidentes vehiculares menores, sin hechos que lamentar y faltas administrativas.

Roger Peraza Tamayo, secretario general del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, informó que oficialmente el operativo finalizó el domingo a las 24 horas y que todos los accidentes fueron en la zona de Mahahual.

“Afortunadamente no pasó de incidentes menores, prácticamente fue en Mahahual donde se suscitaron riñas, lesionados menores, unos cristalazos a autos, mismos que fueron atendidos de manera inmediata, pero en las otras tres zonas turísticas de nuestro municipio no se reportaron incidentes, no hubo decesos en las playas”.

Agregó que en el caso de los dos reportes de cristalazos, por haber sido por robo, la Policía Ministerial establecida en la comunidad de Mahahual, se hizo cargo de los hechos.

Norman Macliberty Pacheco, director de Protección Civil Municipal, indicó que durante la segunda semana de vacaciones, no se registró ningún incidente en materia de protección civil en las cuatro rutas en las que se dividió el sector turístico en Othón P. Blanco durante el asueto.

“Solamente contabilizamos incidentes en la primera semana, dos accidentes vehiculares, un lesionado, tres auxilios a automovilistas y un menor extraviado, pero sin consecuencia alguna que lamentar, todo en la ruta que comprendió Mahahual, Uvero e Xcalak”, puntualizó el funcionario.

Las rutas en las que se dividió fueron: Mahahual, Uvero e Xcalak; ribera del río Hondo, hasta Kohunlich; Chetumal, Calderitas, Raudales, Luis Echeverría y Laguna Guerrero, y Laguna Milagros, Hul-Há, Sac-Há y Los Rápidos.