Alejandra Carrión / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Cerca de 100 mil habitantes de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, continúan con un campo desatendido. La pasada administración realizó proyectos fantasmas en 153 comunidades y aun no existe un balance de la situación real.

Alfredo Caamal Huchin, representante del Ejecutivo en la zona maya, indicó que aún están en el proceso de determinar cuántos recursos no se aplicaron en el campo en el gobierno pasado, pero resaltó que especialmente fue en domos y proyectos productivos.

“El campo ya no es como antes, lo dejaron totalmente en el abandono, no existen ni medicamentos en los centros de salud, no hay inversión de proyectos anteriores. Todos los proyectos en la zona maya, de la administración pasada, fueron un lastre”, dijo el entrevistado.

Comentó que muchos recursos, supuestamente se invirtieron, pero en realidad no existen esas inversiones. “Obras que no se hicieron: domos, parques y mucho más; por ejemplo, Chunya, en Felipe Carrillo Puerto, debería tener un domo y no hay tal”, indicó.

David De la Fuente Agregó que, en cuanto a carreteras y proyectos productivos, comprobaron recursos para su realización, pero nunca bajaron a beneficio de la gente.

“Nos va a llevar un poco de tiempo, porque son 153 comunidades entre Carrillo Puerto, Morelos, Lázaro Cárdenas y Othón P. Blanco”, refirió. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), en esos municipios se invirtieron 35 millones 780 mil 129.02 pesos en domos, recurso que serviría para atender el rezago en salud y educación.

Según el reporte, en 2013 se invirtieron en tres domos en la comunidad de Señor, en La Presumida y en la cabecera municipal de Carrillo, cada uno costó dos millones 697 mil pesos.

En 2014, Sintra reporta la inversión de 10 domos en Plan de la Noria, Sacalaca, X-Hazil y siete localidades más con valor de dos millones 477 mil 923.99 pesos hasta los tres millones 252 mil 273.65 pesos.