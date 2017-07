Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q.Roo.- Las gemelas Itza y Mixcoátl Trabulse, destacadas tenistas de Quintana Roo, dejaron de recibir una beca deportiva de la Conade, sin ser notificadas por el Instituto de Cultura Física y Deporte en Quintana Roo, antes Cojudeq.

José Trabulse Ramos, padre de las tenistas interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría, sin embargo, las jovencitas analizan la posibilidad representar al Estado de Nuevo León y abandonar Quintana Roo, puesto que ya han recibido ofertas de aquella entidad.

También te puede interesar: Holbox y Chiquilá reciben apoyo de pipas de agua

Desde hace varios meses, las atletas del llamado deporte blanco tienen la propuesta de representar al Tecnológico de Monterrey.

El también entrenador estas multicampeonas nacionales Trabulse Ramos, explicó que, sin ninguna explicación en el mes de julio, el Instituto de Cultura Física y Deporte, dejo a Itza y Mixcoátl sin los aproximadamente cinco mil pesos que envía la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Me comuniqué con la gente de la Conade para pedir una explicación por el retiro de la beca a mis hijas y ahí me dijeron que el dinero lo envían al Gobierno del Estado, son ellos quienes reparten a quienes consideren o tengan contemplados, y si mis hijas ya no son beneficiadas deben hacerme llegar un documento donde me informen el motivo de esto, pero no sucedió”.

Expuso que aunque también intentó comunicarse con Antonio López Pinzón, director de Instituto de Cultura Física y Deporte de Quintana Roo, no recibió ninguna respuesta, lo que lo motivó a interponer una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría.

Por lo anterior, López Pinzón, confirmó que las talentosas tenistas ya no son contempladas para “esta beca”, haciendo alusión a las que entrega la Conade, presuntamente porque no presentaron un “Programa de Trabajo”.

“Se les dijo muy claro que este programa trabajaría de manera trimestral y el segundo punto era que ellas tenían que presentar su programa de trabajo, lo que venían haciendo y lo que iban a hacer, para que el Gobierno sepa a qué le está invirtiendo”.