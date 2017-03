Jesús Caamal / SIPSE

Un abuelito de 78 años lleva seis meses sin cobrar el apoyo mensual del programa federal 65 y Más en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, presuntamente su nombre ya no aparece en el padrón.

Cándido Chi Cohuó, septuagenario afectado, dijo que ya no puede trabajar y vive preocupado, porque dejó de recibir el apoyo de mil 92 pesos cada dos meses, que desde agosto de 2016 no recibe. Ahora no tienen como mantenerse él y su esposa.

“Me han pedido papeles muchas veces. Ya entregue todo lo que me piden junto con mi esposa y nada que me dan el dinero. Sólo me hacen dar vueltas.

100 pesos llega a ganar de vez en cuando en trabajos de chapeo para salir adelante.

Me dicen que el otro mes va a llegar y nada que llega” A pesar de las dificultades que tiene para caminar, todos los días sale de su vivienda, con machete en mano, para “buscar chapeo”, aunque hay días en los que saca hasta 100 pesos, otros días ni un peso obtiene.

“Cuando no hay chapeo, junto pet con mi viejita y luego lo vendemos para poder comer”.

El adulto, quien además sufre algunas enfermedades respiratorias, no tiene dinero para comprar los medicamentos para el tratamiento que le indicó el médico.

“Ya no sé a qué autoridad debo ir para que me digan que está pasando. Las veces que he ido a cobrar mi dinero, me dicen que no estoy en la lista y que debe ser que el siguiente mes me llegue. Mi esposa llevó mis documentos otra vez, pero no nos han dicho nada más”.

Pamela Perera Maldonado, presidenta del Desarrollo Integral Para el Familia (DIF), dijo que desconoce la situación de Cándido Chi. Sin embargo, verificará de que se trata, por el momento sólo se entregará apoyos de despensas y otros sustentos que el DIF entrega a las personas vulnerables.

El programa 65 y Más de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) otorga apoyos económicos

y de protección social, por ejemplo, participando en grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud, facilidades para acceder a servicios y apoyos económicos mensuales.