Esperan decisión de senadores sobre futuro de delfinarios

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, MQ. Roo.- En caso de ser aprobado el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley General de Vida Silvestre por la Cámara de Senadores, se deberá adaptar un nuevo marco jurídico, pero en teoría se deberá revisar hasta la próxima legislatura, que es en septiembre, y esperar que los senadores que estudien el tema y escuchen a especialistas decidan si quieren prohibir la reproducción o no, informó Rodrigo Constandse Córdova, presidente de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos (Amhmar) y director de la empresa Delphinus.

“Nosotros ya les hemos hecho ver los daños que esto traería en materia de bienestar animal y en materia de desarrollo sostenible, pero ya es decisión de los senadores; platicamos con algunos senadores, pero ya no nos hemos acercado, porque no se han abierto los foros para ello, yo creo que de tener interés de subir esto al pleno deberían de abrir los foros para escuchar la voz de los especialistas”, señaló.

Como empresario, dijo, esta nueva iniciativa les da tiempo suficiente para adaptarse en caso de que los senadores decidan que este es el camino que debe tomar la nación.

“Sin embargo, lo que sí sucede es que los especialistas en cuidado animal están muy preocupados porque no sabemos operar sin un programa de reproducción; una de las bases de bienestar animal es el programa de reproducción, entonces ellos son los que más están empujando a que no permitamos que esta iniciativa suceda, porque ellos son los especialistas y saben que no hay técnicas hoy en día para frenar la reproducción, que no es sano y que no corresponde al bienestar animal”.

En materia de bienestar animal, abundó, se tienen dos opciones: separar a hembras y machos, lo cual genera desestabilidad en los grupos sociales o administrar medicamentos hormonales para frenar la reproducción en las hembras, e incluso en los machos que sería una cosa grave, porque son químicos muy fuertes que tienen consecuencias secundarias; entonces lo que más afecta, son a los grupos sociales, la condición biológica y la salud de los animales.

“El segundo término en el largo plazo y mediano plazo, es que en nuestros hábitats dejarían de existir y nuestros hábitats son nuestros principales proveedores de conservación, de educación ambiental del país; nosotros rescatamos a los animales que están varados en las costas, lo rehabilitamos y los reintroducimos, y no había quien hiciera esa labor, eso en materia de conservación”, detalló.

La realidad es que cada día, la sobrepesca, el calentamiento global, la contaminación, la afectación que están teniendo los arrecifes, tienen un mayor efecto en los animales de vida silvestre, entonces para el tema de conservación sería muy grave, mencionó.

En cuanto a las modificaciones positivas de esta iniciativa, dijo que sólo hay un punto: “lo que nosotros vemos es que te da el tiempo suficiente, es decir, una reproducción más te da el tiempo suficiente para dos cosas, una, ver si encontramos nuevas formas de operar (hemos operado 27 años con programas de reproducción), entonces el que nos den una más nos da tiempo para buscar, y número dos, nos da tiempo para convencer a la sociedad del valor que nosotros aportamos en materia de conservación, de bienestar animal y competitividad turística”, puntualizó.